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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Nisan
Ekleyen:
, Editör
26 Nis 2020 19:59

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 26 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, pembe ve mor tonların hakim olduğu muhteşem bir gün batımı paylaşmış.

 

 

 

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü George, güneşli pazar günün tadını evinin bahçesinde jonklörlük yaparak değerlendirmiş. Üç gümüş topu havada sürekli olarak çeviren sürücü en sonunda topları düşürüyor. Açıklamasına, "Çok yakındı... Herkese mutlu pazarlar." yazmış.

 

 

 

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, evde hem boyun egzersizi hem de Twitch yayını yaparken bir fotoğrafını paylaşmış. Dünkü 24 saat Nürburgring yarışını ikinci bitiren takımını kutlamış.

 

 

 

Lando Norris

İngiliz sürücü, McLaren ile katıldığı IndyCar yarışını kazandı! Genç sürücü, bitiş çizgisini geçerkenki görüntülerini paylaşmış.

 

 

 

Kimi Raikkonen

Buz adam hafta sonundan kareler paylaşmış. İlk fotoğrafta eski bir kamyonet kullanan sürücü, ikinci fotoğrafta ise oğlunun babasının eski bisikletine binerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot George Russell ile katıldığı #ChallengeWilliams etkinliği için taraftarlarını Twitch hesabına davet etmişti.

- Romain Grosjean: Fransız pilot Fıstık ezmesinin fotoğrafını paylaşıp, takipçilerine bunu ne kadar sevdiğini sormuş. Ek olarak Nurburgring 24 Saat'te mücadelesini takip etmeleri için tüm takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

- George Russell: İngiliz pilot, Max Chilton'ın düello teklifini kabul etmiş ve bu düelloyu başarılı şekilde yerine getirmesinin ardından hem Alex Albon hem de Nicholas Latifi'ye meydan okumuş.

- Valtteri Bottas: Fin pilot, güne pankek ve kahve ile başlamış. Akşam üzeri de gün batımına dair bazı fotoğraflar yayınlamış.

- Charles Leclerc: Ferrari pilotu, bugün Sanal GT yarışına katılmış ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş. Ayrıca yarışta kullanacağı aracın görüntüsünü paylaşmış. Daha sonra da  kahvaltısının fotoğrafını paylaşıp, "Yemek, antrenman, simülatör, uyumak ve sonra yeniden aynısı" yazmış.

- Pierre Gasly: Fransız pilot, antrenmanlarına kaldığı yerden devam etmiş ve buna dair bir video klip paylaşmış.

- Lando Norris: İngiliz pilot da kendisini düzenlemeye vermiş. Buzdolabını düzenleyen genç sürücü, "Çok tatmin edici." yazmış.

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