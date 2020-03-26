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Formula 1 / Özel Haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Mart

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Mart
Ekleyen:
, Editör
26 Mar 2020 19:05

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 26 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Mercedes AMG F1

Alman takımı, Fin sürücüleri Valtteri Bottas'ın takım için çıktığı ilk yarışı hatırlayarak kutlamak istemiş. Gönderi olarak paylaştıkları videoda, Valtteri'ye o özel gün ile ilgili hisleri ve düşünceleri sorulmuş. Açıklamada ise, "2017'de bugün! Valtteri Bottas'ın takım için ilk yarışı, Avustralya GP! Günü üçüncülükle bitirmişti. O yarıştan tam olarak 7 galibiyet, 11 pole pozisyonu ve 35 podyum finişi sonra, kendisine o özel gün ile ilgili hatırladıklarını sorduk." yazıyor.

 

Kevin Magnussen

İzole günlere girdiğimizden beri ilk kez sessizliğini bozan Magnussen, Dossier dergisine verdiği röportajın görsellerini paylaşmış. Böylece, Danimarkalı sessiz ve cool sürücü hakkında ilginç bilgilere ulaşabileceğimiz bir kaynağımız oldu. Gönderinin açıklamasında ise röportajın 26 Mart'ta (bugün) yayınlanacağını söylemiş.

 

Romain Grosjean

Şimdiye kadar tanıyanı yoksa bile izole günlerde her gün paylaştığı gönderi ve hikayelerden sonra kendisini tanımayan kalmayacağına emin olduğumuz Romain Grosjean, bugün de bir gönderi ile sizlerle. Evine her Dyson süpürge alanın yaptığı gibi Romain da süpürgesiyle fotoğraf çekinip instagrama koymuş. (Tabii ki kendisini suçlamıyoruz çünkü o süpürgeler sıradan birisi için bir servet değerinde.) Fotoğrafının açıklamasına ise şunu yazmış: "Aman Allah'ım... Bir Dyson aldım. Evde kalmanın bende harikalar yaratıp yaratmadığından pek de emin değilim."

 

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, soru cevap videosu çekeceğini duyurmuş. Yarış tulumu ve kaskını giymiş keyif yaparken paylaştığı fotoğrafın açıklamasına şunları yazmış: "F1 halüsinasyonları görüyorum. Yarışmayı çok özledim. Neden bu arada bir soru - cevap yapmıyoruz? Bana istediğiniz her şeyi sorun! Daha sonra en iyi soruları derleyip bir video çekeceğim."

 

Sergio Perez

Racing Point takımının Meksikalı sürücüsü, evinin bahçesinde bir video paylaşmış ve hayranlarına, evde kalın çağrısında bulunmuş.

 

Pierre Gasly

Kısa süren RedBull macerasından sonra tekrar Alpha Tauri'ye dönen Fransız sürücü, spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasında ise şunlar yazıyor: "Umarım iyisinizdir ve güvendesinizdir. Zor zamanlar geçiriyoruz ancak yine de gülümsemeye devam edelim ve bu dönemde aktif kalmaya olalım. Kendinize iyi bakın."

 

Honda Racing F1

Honda, Pierre'in 2018 Bahreyn GP'sinde elde ettiği başarıları unutmamış. Takım kutlama esnasında Pierre'in el üstünde taşındığı bir fotoğrafı paylaşmış. Açıklamasına ise şunlar yazılmış:

"2018 Bahreyn GP ile ilgili nereden başlasak bilemiyoruz. Avustralya'da zorlu geçen sıralama turları sonrasında, Pierre gerçek hünerlerini gösterdi ve cumartesi gecesi bizi Q3’e taşıdı. P5 ve P10 olarak dizildiğimiz yarış gününde, tüm şansları değerlendirmeliydik.

Yarışın ilk virajları aksiyon doluydu! Pierre, Yarış hızına daha tam uyum sağlayamadığı halde Ricciardo ve K-Mag (yarışın kalanında da devam edecek bir savaştı) ile savaştı! 57 tur sonra finiş çizgisini geçti ve takım için "inanılmaz" bir sonuç elde etti.

Kucak dolusu sevgiler!"

 

 

Insatagram Hikayeleri

Valtteri Bottas: Takımın kendisi için paylaştığı postu tekrar paylaşmış.

Max Verstappen: Avusturyalı takımın Hollandalı sürücüsü Max, Team Redline'ın düzenlediği e-yarıştaki araç üstü görüntülerin, arkadaşının Twitch canlı yayınında yayınlanacağını hatırlatan bir video paylaşmış. Videoda araç üstü görüntülerin bir kısmı yer alıyor.

Kevin Magnussen: Danimarkalı sürücü, Dossier dergisine verdiği röportaja dair hikayeler paylaşmış.

Romain Grosjean: Verdiği bir röportajın linkini, okumak isteyen hayranları ile paylaşmış. Sürücü ayrıca sporu eğlenceli hale getirmek adına kendince şarkılar ile ilginç meydan okumalar yapmaya devam ediyor. En yeni meydan okuması olan "Roxanne"i hikayeler kısmından izleyebilirsiniz.

Carlos Sainz: İspanyol sürücü, karantina döneminde Melbourne'de kalıp evlerine yeni ulaşan takım üyeleri için moral mesajı paylaşmış.

Pierre Gasly: Honda'nın kendisi için paylaştığı gönderiyi yeniden paylaşmış.

Nicholas Latifi: İngiliz takımın yarı İranlı yarı Kanadalı sürücüsü, espor oyunundan havalı bir video paylaşmış. Devamındaki hikayede ise hayranlarına, "Twitch'de yayın yapmaya başlamalı mıyım?" diye sormuş.

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