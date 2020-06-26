Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 26 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Lewis Hamilton
İngiliz şampiyon, aynı zamanda arkadaşı olan Meek Mill'in bir şarkısı eşliğinde spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşmış. Meek Mill şarkılarının kendisini motive ettiğini söylemiş.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücü, aracına binerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Bir hafta içerisinde W11 aracımın içinde olacağım. Heyecanlı mısınız?" yazmış.
Max Verstappen
Hollandalı genç sürücü, yeni sponsoruyla ilk kampanyasına imza atmış. Yeni reklam filmini izleyebilirsiniz.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, yine buğulanmış bir fotoğraf ile karşımızda. Ekrandaki Haas aracının hangi model olduğunu sormuş.
Antonio Giovinazzi
Zorunlu arada neler yaptığına dair bir video paylaşmış.
George Russell
İngiliz genç sürücü, aracının yeni renk düzenini paylaşmış.
Nicholas Latifi
Kanadalı sürücü, aracının içinde maskeyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Son koltuk ayarlamaları yapıldı." yazmış.
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