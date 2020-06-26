Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Haziran

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, aynı zamanda arkadaşı olan Meek Mill'in bir şarkısı eşliğinde spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşmış. Meek Mill şarkılarının kendisini motive ettiğini söylemiş.



Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, aracına binerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Bir hafta içerisinde W11 aracımın içinde olacağım. Heyecanlı mısınız?" yazmış.

Max Verstappen

Hollandalı genç sürücü, yeni sponsoruyla ilk kampanyasına imza atmış. Yeni reklam filmini izleyebilirsiniz.



Romain Grosjean

Fransız sürücü, yine buğulanmış bir fotoğraf ile karşımızda. Ekrandaki Haas aracının hangi model olduğunu sormuş.



Antonio Giovinazzi

Zorunlu arada neler yaptığına dair bir video paylaşmış.



George Russell

İngiliz genç sürücü, aracının yeni renk düzenini paylaşmış.



Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, aracının içinde maskeyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Son koltuk ayarlamaları yapıldı." yazmış.