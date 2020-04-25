Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
215 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Nisan

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Nisan
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 19:47

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 25 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, F1 efsanesi Ayrton Senna ile yan yana dururken düzenlenmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve açıklamasına "Keşke..." yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, şarap şişesi ile bir fotoğraf paylaşmış ve açıklamasına "Şerefe!" yazmış.

 

 

 

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü Daniel, karting günlerinden bir fotoğrafını paylaşmış. "Go kart ile mi yoksa atlarla mı yarıştığımı bilmiyorum. Her iki türlü de bu çocuk yarışmaya hazırdı."

 

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, bir hemşirenin kucağındaki kanlı İtalya haritası görüntüsünü paylaşmış. Açıklamasına ise, "Bir kez yeniden doğduk, tekrar doğacağız. 25 Nisan'ınız kutlu olsun." yazmış.

 

 

 

Pierre Gasly

Spor yaparken çekilmiş videolarını paylaşan Fransız sürücü açıklamasına, "Birkaç haftadır antrenmanlarımda tutarlılık gösteriyorum ve günden güne daha çok gelişme gösteriyorum. Gülümsemeye ve antrenman yapmaya devam edelim ve yakın zamanda özgür kalmayı ve yarışmayı umalım." yazmış.

 

 

 

Nicholas Latifi

Gridin yarı İranlı yarı Kanadalı sürücü Latifi, F1 sanal yarış etkinliği için afiş paylaşmış ve açıklamasına şunları yazmış, "George ve benimle yarışmak ister misiniz? Tek yapmanız gereken Steam kullanıcı adınızı ve Steam arkadaş kodunuzu yarın öğlen 12'den önce yorumlara yazmak. Williams meydan okuması için içinizden birkaç kişiyi rastgele seçeceğiz. Hâlâ ne bekliyorsunuz?"

 

 

 

Instagram Hikayeleri

- Romain Grosjean: Geçtiğimiz günlerde kendi Espor ekibini kuran Romain Grosjean, ekibinin bugün başlayan Nurburgring 24 Saat yarışına katıldığını duyurmuş ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- George Russell: İngiliz pilot, kısa bir video paylaşmış. Bu videonun arka planına Shaggy'nin The Summertime müziğini koyan Russell, günün güzel olduğuna dikkat çekmiş.

- Lewis Hamilton: İngiliz sürücü, bugünkü antrenmanında bacaklarına odaklanmış ve antrenman sonrası halinin videosunu takipçileriyle paylaşmış.

- Lando Norris: Geçtiğimiz günlerde Technogym'den yeni kondisyon bisikleti alan İngiliz pilot, bunu bahçeye çıkarmış ve burada antrenman yapmış. 

- Charles Leclerc: Monakolu pilot, bir başka etkinlik için takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

-  Charlotte Siné: Normalde kız arkadaşlara ve eşlere pek yer vermiyoruz ancak Charles Leclerc'in yeni sevgilisi Charlotte, onun muz kostümü içinde fortnite oynarken fotoğrafını paylaşmış. Kesinlikle görmeye değer.

Alakalı video

Sonraki haber
F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?

Önceki haber

F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
61 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
05:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
09:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
09:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, Vettel'in Ferrari'de kalmasını istiyor

2
Formula 1

Aston Martin, 3 yıl içinde F1'de kazanmak istiyor

3s
3
Formula 1

Leclerc: "Verstappen'in sanal yarışa benden korktuğu için katılmadığını sanmıyorum"

4
Formula 1

F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?

1s
5
Formula 1

Enerjisini geri kazanan Alonso: "Önümüzdeki birkaç yıl için heyecanlıyım"

Son Videolar

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1
39dk

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Nisan

F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?
F1

F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?

Aston Martin, 3 yıl içinde F1'de kazanmak istiyor
F1

Aston Martin, 3 yıl içinde F1'de kazanmak istiyor

F1 tarihinde bugün: 25 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 25 Nisan

Sainz, sürücülerin ilk yarışta zorlanacağını düşünüyor
F1

Sainz, sürücülerin ilk yarışta zorlanacağını düşünüyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.