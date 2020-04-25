Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Nisan

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, F1 efsanesi Ayrton Senna ile yan yana dururken düzenlenmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve açıklamasına "Keşke..." yazmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, şarap şişesi ile bir fotoğraf paylaşmış ve açıklamasına "Şerefe!" yazmış.

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü Daniel, karting günlerinden bir fotoğrafını paylaşmış. "Go kart ile mi yoksa atlarla mı yarıştığımı bilmiyorum. Her iki türlü de bu çocuk yarışmaya hazırdı."

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, bir hemşirenin kucağındaki kanlı İtalya haritası görüntüsünü paylaşmış. Açıklamasına ise, "Bir kez yeniden doğduk, tekrar doğacağız. 25 Nisan'ınız kutlu olsun." yazmış.

Pierre Gasly

Spor yaparken çekilmiş videolarını paylaşan Fransız sürücü açıklamasına, "Birkaç haftadır antrenmanlarımda tutarlılık gösteriyorum ve günden güne daha çok gelişme gösteriyorum. Gülümsemeye ve antrenman yapmaya devam edelim ve yakın zamanda özgür kalmayı ve yarışmayı umalım." yazmış.

Nicholas Latifi

Gridin yarı İranlı yarı Kanadalı sürücü Latifi, F1 sanal yarış etkinliği için afiş paylaşmış ve açıklamasına şunları yazmış, "George ve benimle yarışmak ister misiniz? Tek yapmanız gereken Steam kullanıcı adınızı ve Steam arkadaş kodunuzu yarın öğlen 12'den önce yorumlara yazmak. Williams meydan okuması için içinizden birkaç kişiyi rastgele seçeceğiz. Hâlâ ne bekliyorsunuz?"

Instagram Hikayeleri

- Romain Grosjean: Geçtiğimiz günlerde kendi Espor ekibini kuran Romain Grosjean, ekibinin bugün başlayan Nurburgring 24 Saat yarışına katıldığını duyurmuş ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- George Russell: İngiliz pilot, kısa bir video paylaşmış. Bu videonun arka planına Shaggy'nin The Summertime müziğini koyan Russell, günün güzel olduğuna dikkat çekmiş.

- Lewis Hamilton: İngiliz sürücü, bugünkü antrenmanında bacaklarına odaklanmış ve antrenman sonrası halinin videosunu takipçileriyle paylaşmış.

- Lando Norris: Geçtiğimiz günlerde Technogym'den yeni kondisyon bisikleti alan İngiliz pilot, bunu bahçeye çıkarmış ve burada antrenman yapmış.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot, bir başka etkinlik için takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

- Charlotte Siné: Normalde kız arkadaşlara ve eşlere pek yer vermiyoruz ancak Charles Leclerc'in yeni sevgilisi Charlotte, onun muz kostümü içinde fortnite oynarken fotoğrafını paylaşmış. Kesinlikle görmeye değer.

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