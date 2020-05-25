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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
25 May 2020 17:50

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 25 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Monakolu sürücü yarışırken, Motorsport Images'den Glenn Dunbar'ın çektiği bir fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: "Bu yolu çok özlüyorum. Yeniden pistte olmak için sabırsızlanıyorum."

 

 

Max Verstappen

Hollandalı sürücü Monako sahil yolunda koşarken çekilmiş videosunu paylaşmış.

Açıklama: "Hazır, dikkat, başla! #pazartesimodu"

 

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü takipçileriyle bir video paylaşmış.

Açıklama: "29 Mayıs Cuma günü, dünyanın en iyi İspanyol sürücüleriyle, Catalunya pistinde Playstation ile bir yarış organize ettik. Bu yarış bizi GranTurismo'da yarışırken görmek için güzel bir fırsat, ayrıca iyi bir amaç için (koronavirüs ile mücadele) bağış topluyor olacağız. Beklemede kalın çünkü gridde pek çok yetenek göreceksiniz."

 
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