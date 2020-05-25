Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mayıs

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Monakolu sürücü yarışırken, Motorsport Images'den Glenn Dunbar'ın çektiği bir fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: "Bu yolu çok özlüyorum. Yeniden pistte olmak için sabırsızlanıyorum."

Max Verstappen

Hollandalı sürücü Monako sahil yolunda koşarken çekilmiş videosunu paylaşmış.

Açıklama: "Hazır, dikkat, başla! #pazartesimodu"

Carlos Sainz

İspanyol sürücü takipçileriyle bir video paylaşmış.

Açıklama: "29 Mayıs Cuma günü, dünyanın en iyi İspanyol sürücüleriyle, Catalunya pistinde Playstation ile bir yarış organize ettik. Bu yarış bizi GranTurismo'da yarışırken görmek için güzel bir fırsat, ayrıca iyi bir amaç için (koronavirüs ile mücadele) bağış topluyor olacağız. Beklemede kalın çünkü gridde pek çok yetenek göreceksiniz."