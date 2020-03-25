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Formula 1 / Özel Haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mart

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mart
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 18:46

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 25 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Her gün içeriğimizde ismini görmeye alıştığınız Fransız sürücü, 2012 Amerika GP'den bir video paylaşmış. Grosjean videoda Kimi ve Schumi ile mücadele ediyor. Açıklamasına ise şunu düşmüş: "Tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum. Bu motorun sesini özlemiştim..."

 

Sergio Perez

Racing Point'in tecrübeli sürücüsü Perez, bir podyum anısını paylaşmış. Açıklama olarak şunu düşmüş: "Kariyerimin harika anılarından! 2012 yılında bugün podyuma Meksika yarışı ile döndük!
Ne harika bir yıldı... Daha nicelerine!"

 

F1 Resmi Sayfası

Formula 1'in resmi sayfası her gün pek çok paylaşım yapmakta ancak biz içlerinden seçtiğimiz özel olanları sizlerle paylaşacağız. Bugün sizler için 3 gönderi seçtik. İkisi düne ait ama kesinlikle bakmaya değer. Bugünkü paylaşımı Fernando Alonso ve Rubens Barrichello'nun gerçekleştirdiği instagram canlı yayını ile ilgili. İkilnin canlı yayın esnasında çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan F1 hesabı, şu açıklamayı düşmüş:  "İhtiyacımız olduğunu bile bilmediğimizi canlı yayın. Rubens ve Fernando'ya teşekkürler. Canlı yayının tekrarını Rubens'in sayfasından izleyebilirsiniz."

 

Bir diğeri ise, Lando Norris'in pazar günkü Bahreyn e-yarışı öncesi canlı yayınından kareler. İngiliz sürücü, yarışa gridin en arkasından başlayacaktı. Bu yüzden canlı yayında takipçilerinden gelen istek doğrultusunda motor sporları camiasından çok önemli isimleri arayarak tavsiye istedi. Max Verstappen'den Carlos Sainz'a, kendi yarış mühendisinden Zak Brown'a kadar pek çok kişiyi canlı yayında aradı ve tavsiyelerini aldı. Bu çok komik anları mutlaka ama mutlaka izlemelisiniz.

 

Sonuncusu ise, resmi hesabın "Kesinlikle unutulamaz!" açıklamasıyla paylaştığı, Brezilyalı F1 efsanesi Ayrton Senna'nın kendi evinde ilk galibiyetinin (1991) videosu. Bu unutulmaz anı kaçırmadan izlemelisiniz.

 

 

Instagram Hikayeleri

Lewis Hamilton: Bir sayfanın balinalarla ilgili videosunu paylaşmış.

Max Verstappen: Bu akşamki Team Redline eSpor yarışının afişini paylaşarak hayranlarına hatırlatmada bulunmuş.

Romain Grosjean: Çocuklarıyla ders çalıştığı bir fotoğrafı ve spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşmış.

Estaban Ocon: Güne güzel bir eSpor yarışıyla başlayan Ocon, yarıştan video paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Her gün mutlaka spor yapan Daniel, açık havada koşarken hayranlarıya konuştuğu bir video paylaşmış.

Sergio Perez: Meksikalı sürücü, YouTube kanalına yeni bir video yüklemiş ve bunu hayranlarıyla paylaşmak için videodan kısa bir kesit paylaşmış.

 

 

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