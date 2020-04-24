Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Nisan

Instagram Gönderileri

Max Verstappen

Red Bull Formula 1 takımının Hollandalı sürücüsü Max, takımın lisanslı şapkalarını imzalarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. "Bu süre zarfı bana imza atmak için fırsat verdi." yazmış.

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, kendi simülatör yarışı takımına katılan ilk sürücüyü müjdelemiş: Fransız iRacing sürücüsü Thibault Cazaubon!

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot yine kendine has bir kahvaltı hazırlamış ve dün olduğu gibi "harika kahvaltı" notunu düşmüş.

- Valtteri Bottas: Sabah kahvaltısına dair bir görüntü paylaşmış. Ayrıca her zaman olduğu gibi yine kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bisiklet turuna çıkmış.

- Alex Albon: Ed Jackson'la birlikte bir canlı yayın yapmış ve herkesi buraya davet etmiş.

- Max Verstappen: Herkesi imzalı ekipmanlarından bazılarını satın alması için kendi çevrimiçi mağazasına davet etmiş.

- Lando Norris: Tydus - Ice Cream müziği eşliğinde dondurma yediği anlara dair bir görüntü paylaşmış.

- Charles Leclerc: İtalyan MotoGP efsanesi Valentino Rossi ile Assetto Corsa oynamış ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş. Ayrıca akşam üzeri de bir başka yayın daha açmış.

- Antonio Giovinazzi: Yeni direksiyonuyla ilgili bir görüntü paylaşmış.

- Sergio Perez: Oğluyla birlikte yemek yerken çekindiği bir görüntüsünü paylaşmış.

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