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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mayıs

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
24 May 2020 18:27

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 24 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Monakolu sürücü Ferrari ile yaptığı bugünkü çekimden fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Tekrar direksiyon başına geçmek harikaydı. Kapalı sokaklarda sürüş yapmak gerçekten çok özeldi. Bu muhteşem günün sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyorum. Ferrari, Scuderia Ferrari ve Claude Lelouch'a bu fırsat için teşekkür ederim. Video için beklemede kalın."

 

 

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, buğulanmış bir fotoğraf paylaşmış ve "Bu hangi araç?" diye sormuş.

 

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, geçen seneki Monako Grand Prix'sinden fotoğraflarını "Nostalji" açıklamasıyla paylaşmış.

 

 

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü Daniel, iki sene önce bugün çektiği bir fotoğrafı paylaşmış. Red Bull kask tasarımını paylaşan sürücü, o zamanları "benim zamanım" diyerek adlandırmış.

 

 

George Russell

İngiliz Williams sürücüsü, sanal Monako Grand Prix'sinde zafere ulaştı. Oyun koltuğunda çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Bu 1 numara demek." açıklamasını yapmış.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

Lewis Hamilton

Selfielerinde cool poz veren ve gülümsemeyen İngiliz şampiyon 2 tane selfie paylaşmış. Birisi aynanın önünde kombinini gösterirken, diğeri ise arabada. Arabada paylaştığı selfieye, "İçimden gülümsüyorum." açıklamasını yapmış.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü Monako'daki evinin penceresinden manzara fotoğrafı paylaşmış. Bugün Charles Leclerc'in gerçekleştirdiği çekim sürüşünü evinden izlemiş ve tam Charles geçerken videoya almış. Sonrasında yaptığı pankeki ve sevgilisi Tiffany ile yaptığı küçük gezintiyi paylaşmış.

Charles Leclerc

Monakolu sürücü bugünkü çekimden hikayeler paylaşmış. Ayrıca Twitch kanalı için güncellediği video girişini de paylaşmış.

Lando Norris

İngiliz sürücü, bu akşam gerçekleşen Monako sanal yarışı için Twitch kanalının linkini paylaşmış.

Antonio Giovinazzi

Yarışta ikinci virajdan sonra teknik hata yaşadığı için yarış dışı kalmış. Televizyon izlemeye geri dönmüş.

Esteban Ocon

Taze Renault sürücüsü Esteban, bugünkü Monako GP'ye Paris'teki Renault atölyesinden katılacaktı ancak oyunu hata verdiği için yarışa katılamadı. Tüm ekipten özür diledi.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü kendisine gelen bir mesajı paylaşmış. Bir takipçisi Monako GP için Nicholas adına 45 Euro bahis oynamış ve sürücünün Deletraz'a geçilmesi üzerine parayı kaybetmiş ve bunun için sürücüyü suçlayarak kaybettiği parayı ondan istemiş. Nicholas ise haklı olarak veremeyeceğini söylemiş ve bir daha kendisi üzerine bahis oynamamasını söylemiş.

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Editör İnci Beğen

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