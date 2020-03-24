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Formula 1 / Özel Haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mart

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mart
Ekleyen:
, Editör
24 Mar 2020 19:03

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 24 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Daniel Ricciardo

Renault'un Avustralyalı sürücüsü, instagramda oldukça estetik ve kaliteli içerikler paylaşan bir isim. Bugünkü instagram paylaşımında, arazi araçları arasında yürürken bir fotoğraf var ancak stil açısından da oldukça göz dolduran ve ilham veren bir içerik olmuş. Paylaşımın açıklamasına ise,  gömleğindeki kaplan figürlerine gönderme yaparak, "Kaplan Kral" yazmış.

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, geçmişten bir fotoğrafını paylaşmış ve açıklamasına "Bir demet anı..." yazmış.

 

Lando Norris

Genç sürücü komik paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Son gönderisinde 'uçan süpürge meydan okumasına' katılmış. Paylaştığı videonun açıklamasına ise şunu yazmış:  "Eğitmeniniz 'Git bahçede biraz turla.' dediğinde ancak bunu nasıl yapacağınızı belirtmediğinde..."

 

Romain Grosjean

İzole günlerini evde ailesiyle geçiren Fransız sürücü, her gün olduğu gibi bugün de gönderiler paylaşmış. Çocuklarının çizdiği ve boyadığı kask tasarımlarını paylaşarak, "Sacha & Simon bu sabah meşguldü. Kask tasarımı, diğer okul aktivitelerinden çok daha eğlenceli." açıklamasını yazmış. Sürücü ayrıca yeni çıkan bir meydan okumaya katılmış. Videoyu izleyerek nasıl yapıldığını görebilirsiniz.

 
 

 

Instagram Hikayeleri

Lewis Hamilton: İngiliz sürücü bugün iki hikaye paylaşmış. Birincisi, hayvanat bahçesindeki sevimli bir panda. Lewis, evde kapalı kaldığı için şikayet edenlerden yakınmış ve o kişilerin kendilerini o pandanın yerine koymalarını istemiş. İleride de kimsenin sirk veya hayvanat bahçesine gitmemesini rica etmiş. İkinci hikayede ise başka birisi tarafından paylaşılmış bir gönderinin ekran kaydını alarak paylaşmış. Görselde Londra metrosunun tıklım tıklım olduğu görülüyor. İngiliz sürücü, "Umarım bu, bu sabahki Londra metrosu değildir." diyerek isyan etmiş.

Charles Leclerc: İtalyan takımın Monakolu sürücüsü spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşmış. Videoda ayrıca kupaları ve bazı mini kasklar görülmekte.

Daniel Ricciardo: Gridin aynı zamanda en mücadeleci isimlerinden biri olan Daniel, bir arkadaşının 10 şınav meydan okumasını paylaşmış ve kendisi de onlara şov yaparak 10 şınav çekmiş.

Estaban Ocon: Fransız takımın Fransız sürücüsü, bir firma tarafından gönderilen model Renault Megane RS araçlarını paylaşmış.

Lando Norris: İngiliz sürücü de Ricciardo gibi 10 şınav meydan okumasına katılmış ve 10 şınav çekmiş.

Sergio Perez: Gridin Meksikalı ismi Perez, FIFA oynarken videolarını paylaşmış.

Nicholas Latifi: Williams takımının yeni sürücüsü, hayranları için yeni blog yazısının linkini paylaşmış.

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