Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Mayıs

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Monakolu sürücü Claude Lelouch'un çektiği kısa filmin görselini paylaşmış ve açıklamasına, "Bugün normalde kendi evimdeki GP'nin sıralama turları gerçekleşmeliydi. Maalesef mevcut durumlardan ötürü, GP iptal edildi. Ferrari ve Scuderia Ferrari sayesinde, Claude Lelouch'un çektiği kısa filmde yer alacağım için yarın pistte tur atma fırsatına erişebileceğim. Tekrar direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum." yazmış.

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, Mario Ascensio ile FIFA 2020 oynamış ve yenilince onu tebrik etmiş. Kendisine GranTurismo'da meydan okumuş.

Sergio Perez

Racing Point sürücüsü Perez, şarkıcı Luis Fonsi ile kamera karşısına geçmiş. Paylaştığı IGTV videosunun açıklamasına, "Kardeşim Luis ile harika bir konuşma! Bunu en kısa sürede tekrarlamalıyız." yazmış.



George Russell

Williams'ın genç İngiliz sürücüsü, Monako sokaklarında turlarken çekilmiş videosunu paylaşmış.

Açıklamasına, "Bugün bunu bir daha yapamamak kalbimi acıttı. Bu sıralama turu, sezonun en önemlilerinden biriydi ve pazar günü, sahip olduğumuz düşük yere basma gücüyle, ki bu aslında oldukça eğlenceliydi, lastikleri doğru çalışma aralığında tutmak için bundan art arda 40 veya 50 tane atmalıydık. Hız aslında iyiydi. Bir şekilde yarışın sonuna doğru bir tur için bile olsa, pistteki en hızlı araçtaydım! Harika anılardı. Bu caddelere geri dönmek için bir yıl daha beklemek acı ama geri dönüşümüz çok tatlı olacak." yazmış.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü komik bir fotoğrafını paylaşmış ve altına, "Burada 100k takipçiye ulaştım, bu yüzden tüm desteğiniz için teşekkür etmek için bir yarışma düzenlemeyi düşündüm! Abu Dhabi'deki DAMS ile son F2 yarışımda giydiğim kaskın imzalı bir mini kopyasını veriyorum. Katılım tüm takipçilerime açıktır. Yukarıdaki fotoğraf için bir açıklama yazısı gönderin ve bir arkadaşınızı etiketleyin. En iyisi kazanır (gerçekten kazananı seçeceğim, bu yüzden onları komik hale getirin!) Son tarih 5 Haziran 2020. Link biyoda." yazmış.

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