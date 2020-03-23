Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Mart

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü, araç içinde olduğu bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise şunu yazmış: "Ofisimi (kokpitten bahsediyor) hayal ediyorum."

Romain Grosjean

Fransız sürücü, izole günlerinde sosyal medyada en aktif isim olmaya devam ediyor. Gün içindeki aktivitelerini bizlerle paylaşan Grosjean, bugün iki gönderi paylaşmış. Birincisinde kaskıyla uzanmış halde Netflix belgesel dizisi olan Drive To Survive izliyor. Açıklamasında ise, "Gayet sıradan bir şekilde Drive To Survive izliyorum. Bir yandan da boynumu çalıştırıyorum." yazıyor. Diğerinde ise, çocuklarıyla Twister oynarken çekilmiş fotoğraflarını koymuş ve açıklamasına, "Okul bitti, şimdi biraz eğlence zamanı! Aslında Twister hareketlilik egzersizleri için oldukça iyi bir oyun. Buna bir şans vermelisiniz." yazmış.

George Russell

İngiliz takımın İngiliz sürücüsü George Russell, F1 efsanesi Niki Lauda'nın hayatını anlatan kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Terlikleri, çorabı, çayı ve oturuşuna bakarsak George'un keyfine diyecek yok. Açıklama olarak şunu yazmış: "Şimdiye kadar evde sıkışıp kalmaktan çıkan en iyi şey (kitap okumaktan bahsediyor). Ne adam ama! # NikiLauda"

Lando Norris

McLaren'in genç sürücüsü Norris, coronavirüs ile ilgili bir bilgilendirme videosu paylaşmış ve altına açıklama olarak şunu düşmüş: "Herkese merhaba, sadece evde kalmanızı ve dünyadaki, daha fazla risk altında olan diğer insanları düşünmeniz gerektiğini sizlere hatırlatmak için bir mesaj göndermek istedim. Bencil olmayın. Ben bir uzman değilim ama lütfen bu videoyu izleyin ve seçimlerinizin olası etkileri hakkında düşünün. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şeye rağmen sağlıklısınızdır. Gününüzün tadını çıkarın. Sizi çok seviyorum... Lando."

Instagram Hikayeleri

Max Verstappen:Lando Norris'in kendi yarıştığı espor serisine geldiğini öğrenince, "Bakın kim oynamaya gelmiş." mesajıyla yarışın afişini paylaşmış.

Lando Norris: Team Redline'ın sim yarışına katılacağını bildirmek için yarışın afişini paylaşmış. Ayrıca Max Verstappen'in bu hikayeyi alıntılayarak paylaştığı hikayeyi alıntılayarak, 'Bu yarışa hazır olsan iyi olur.' diyerek karşı cevap vermiş.

Carlos Sainz: Coronavirüs ile ilgili İspanyayı ilgilendiren, İspanyolca bir hikaye paylaşmış.

George Russell: Bugün okuduğu, Niki Lauda'nın otobiyografisi olan kitabın görselini paylaşmış. Ayrıca annesinin antrenörlüğünü yaptığı bir egzersiz videosu paylaşmış.

Nicholas Latifi: Dünkü #NotTheBahGP'de elde ettiği sonuçları paylaşmış. Simülatörde yarışmanın çok zor olduğunu, bu işi profesyonel olarak yapan oyunculara saygı duyduğunu ifade etmiş.

Sergio Perez: FIFA oynarken attığı fotoğrafta, bir arkadaşına atıfta bulunmuş.

Estaban Ocon: Yarışçı arkadaşlarına, "Gran Tourismo grubumuza katılmak isteyen var mı?" diyerek davette bulunmuş. Instagram üzerinden canlı yayın yapacağını söylemiş ve tripodunun fotoğrafını paylaşmış. Son olarak da kendisine model araba gönderen bir firmaya teşekkür etmiş.

Daniil Kvyat: Geçmişten bir fotoğrafını paylaşarak, "İlk yarışım." açıklamasını düşmüş.

Valtteri Bottas: Profilinde paylaştığı araç içi fotoğrafının duvar kağıdı versiyonunu paylaşmış.

Romain Grosjean: Bardağına şarap doldururken paylaştığı videoya "Şarap kilerim iyi vakit geçirmiyor." açıklamasını yazmış. Kedisinin uyurkenki fotoğrafını paylaşmış ve "Evdeki herkes çok çalışıyor." açıklamasını düşmüş. Son olarak evinin bahçesinde spor yaparken çekilmiş hızlandırılmış videoyu paylaşmış.

Lewis Hamilton: Coronavirüsten korunmak için kendini izole ettiğinden bahseden sürücü, bazı insanların hala barlara ve kalabalık yerlere gittiğinden şikayet etmiş. Bu sürecin hassasiyetinden ve herkesin bilinçli ve sorumluluk sahibi olması gerektiğinden bahsettiği uzunca bir metin mesajı paylaşmış.