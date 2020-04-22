Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Nisan
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 22 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Romain Grosjean
Fransız pilot, 2011 Formula 2 sezonunun Barcelona ayağında yaptığı harika geçişlere dair bir video klip paylaşmış ve Will Buxton'ı etiketlemiş.
Kimi Raikkonen
Havada takla attığı ana dair bir fotoğraf paylaşan Fin pilot "Formda kalmak için eğlenceli bir yol. Teşekkürler Rush Trampoliinipuisto" notunu düşmüş.
Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!
- George Russell: İngiliz pilot, özellikle boyun kaslarını çalıştırmak için farklı bir antrenman tekniği denemiş ve buna dair görüntüleri IGTV'ye yüklemiş. Daha sonra bunu hikaye olarak paylaşmış ve "Bu kolay değil" notunu düşmüş.
- Valtteri Bottas: Kendisiyle ilgili yapılan bir paylaşımı hikayesine eklemiş. Oldukça farklı görünen bu paylaşıma Fin pilot, "Ürpertici" yazmış.
- Sergio Perez: Meksikalı pilot, eşiyle ilgili bir video klip paylaşmış.
- Lewis Hamilton: Formda kalmaya çalışan altı kez dünya şampiyonu, güne koşarak başlamış ve o anlara dair bir görüntü paylaşmış. Sonrasında da Gran Turismo oyuna dair paylaşımlarda bulunmuş. İngiliz pilot kendi derecesini de sürekli olarak geliştirmiş.
- Romain Grosjean: Evine yeni bir simülatör alan Romain Grosjean, yeni bir pedal takımı da almış ve bunun görüntüsünü paylaşmış. Grosjean bu pedalların Heusinkveld olduğunu da belirtmiş.
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