Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mayıs
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 22 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Romain Grosjean
Fransız sürücü Romain, kite board yaparken gopro ile çekilmiş görüntüsü paylaşmış. Oldukça mutlu görünüyor.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mayıs
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