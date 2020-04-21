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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Nisan
Ekleyen:
, Editör
21 Nis 2020 20:57

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 21 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, telefonunda bulduğu geçtiğimiz yaza ait bir klip paylaşmış. Klipte sürücü, elinde sponsorunun içeceğiyle sörf yapıyor. Yazdığı açıklamada, en kısa zamanda bu günleri dönebilmeyi temenni etmiş.

 

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücünün kendi adını taşıyan bir duathlon düzenlediğini biliyor muydunuz? Geçtiğimiz sene ilki gerçekleşen duathlonun bu sene ikincisi gerçekleşecekti ancak mevcut durumdan ötürü program iptal edildi ve gelecek sene devam edilmesi kararı alındı. Valtteri bir video çekerek bu durumu takipçilerine anlatmış. Duathlonu Instagram @valtteribottasduathlon hesabından etkinliği takip edebilirsiniz.

 

 

 

George Russell

Williams sürücüsü George, tulumuyla çekilmiş havalı bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise, "Avustralya'dan bu yana altı hafta geçti ve yarış tulumumu giymeyi ve yola çıkmayı nasıl özlediğimi tahmin bile edemezsiniz! Ama geçen zaman, gerçekten hayatın ne kadar değerli olduğunu, ailenin önemini ve birbirinize bakmanın ne kadar hayati olduğunu takdir etmemi sağladı. Umarım en kısa zamanda normal hayatımıza dönebiliriz. Ancak bu süre zarfında güvende olalım, sağlıklı olalım ve birbirimiz için güçlü olalım." yazmış.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Valtteri Bottas: Fin pilot, kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile birlikte yine bisiklet sürüşüne çıkmış ve o anlara dair görüntü paylaşmış. Ayrıca bisikletiyle beraber bir fotoğrafını da paylaşmış.

- Nicholas Latifi: Kanadalı sürücü, kişisel blogunda yeni bir paylaşım yaptığını söylemiş ve herkesi buraya davet etmiş. Bu paylaşımda antrenman başta olmak üzere pek çok şey hakkında bilgi vermiş.

- Daniel Ricciardo: Kendisini anlatan ve onun için önemi olan 3 şarkılık bir seri paylaşacağını ve bunu her hafta yapacağını söylemiş ve bu haftaki 3 şarkı ile başlamış.

- Lando Norris: Technogym'den özel fonksiyonları bulunan yeni bir kondisyonu bisikleti almış ve bunun hakkında bilgiler vermiş.

- Kimi Raikkonen: Hikaye atmasına pek de alışık olmadığımız isimler arasında yer alan Kimi Raikkonen, 1000 parçalık bir yapbozun fotoğrafını paylaşmış. Peki yapbozun üzerinde kim var? Merak ediyorsanız hemen bakın.

- Romain Grosjean: Fransız pilot, Wild Suits'in kendisine gönderdiği ekipmanın görüntüsünü paylaşmış ve bunu kullanmak için sabırsızlandığını belirtmiş.

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