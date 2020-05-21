Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Mayıs

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

Şampiyon sürücü Lewis, şampiyonluğundan bir kare paylaşmış. Açıklamasına, "Bu ana geri dönmek istiyorum. İnanılmaz bir histi. Direksiyonun arkasına geçmek için sabırsızlanıyorum." yazmış.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, bir kahve dükkanına gidip ilk kez kahve kavurmuş. Bu işi yol üzerinde yaparsa kendisine adres sorulacağı kesin.

Charles Leclerc

Monakolu genç sürücü, haftaya salı katılacağı Sky Sport röportajının afişini paylaşmış.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, "Ara vermek yok." diyerek spor yaparken (ama can çekişiyor görünürken) çekilmiş videosunu paylaşmış.

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü, önceki haftalarda hayranlarından onun için bir kask deseni oluşturmalarını istemişti. Sonunda gelen tasarımlar arasından seçimini yapmış. Sezonun ilk yarışında bu kaskı takarak piste çıkacak.

Nicholas Latifi

Monako sokaklarında yarışırken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Nicholas açıklamaya, "Bu hafta sonu Monako'da yarışıyor olmalıydık ama ilk F1 yarışım beklemek zorunda. Bu arada sizlerle Monte Carlo sokaklarındaki son F2 yarışımdan fotoğraflar paylaşayım." yazmış.