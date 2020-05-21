Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Mayıs
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 21 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
Şampiyon sürücü Lewis, şampiyonluğundan bir kare paylaşmış. Açıklamasına, "Bu ana geri dönmek istiyorum. İnanılmaz bir histi. Direksiyonun arkasına geçmek için sabırsızlanıyorum." yazmış.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, bir kahve dükkanına gidip ilk kez kahve kavurmuş. Bu işi yol üzerinde yaparsa kendisine adres sorulacağı kesin.
Charles Leclerc
Monakolu genç sürücü, haftaya salı katılacağı Sky Sport röportajının afişini paylaşmış.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, "Ara vermek yok." diyerek spor yaparken (ama can çekişiyor görünürken) çekilmiş videosunu paylaşmış.
Pierre Gasly
Fransız genç sürücü, önceki haftalarda hayranlarından onun için bir kask deseni oluşturmalarını istemişti. Sonunda gelen tasarımlar arasından seçimini yapmış. Sezonun ilk yarışında bu kaskı takarak piste çıkacak.
Nicholas Latifi
Monako sokaklarında yarışırken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Nicholas açıklamaya, "Bu hafta sonu Monako'da yarışıyor olmalıydık ama ilk F1 yarışım beklemek zorunda. Bu arada sizlerle Monte Carlo sokaklarındaki son F2 yarışımdan fotoğraflar paylaşayım." yazmış.
Önceki haber
Leclerc, hız temalı kısa filmde rol alacak
Sonraki haber
Bottas, ilk başta Toto Wolff'ü etkileyememiş
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen