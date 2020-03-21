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Formula 1 / Özel Haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Mart

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Mart
Ekleyen:
, Editör
21 Mar 2020 18:00

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 21 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

   Max Verstappen

   Max Verstappen, 23 Mart Pazartesi günü katılacağı bir sim yarışına dair paylaşım yapmış. Altına da "Pek çoğunuzun çevrimiçi yaptığımız sim yarışından keyif aldığınızı görmek güzel. Umarım tüm taraftarlar için bir şov sunabiliriz." notunu düşmüş.

 

 

   Jean Eric Vergne

   Jean Eric Vergne, Motorsport Network ve Veloce ESports'un düzenlediği ortak yarışa dair bir paylaşımda bulunmuş ve Motorsport Network'le olan anlaşmadan ötürü mutlu olduğunu belirtmiş. Ayrıca Nico Hulkenberg'in de yarışa katılacağını açıklamış ve bundan ötürü mutlu olduğunu yazmış. Son olarak da Ayrton Senna'nın doğum gününü kutlamış.

 
 
 

 

   Formula 1'in resmi Instagram hesabı

   Formula 1'in resmi Instagram hesabından, Ayrton Senna'nın doğum günü kutlanmış ve aynı zamanda bugün tekrar yayınlanan 2016 Brezilya Grand Prix'sinden kesitler paylaşılmış.

Ayrıca 22 Mart pazar günü yapılacak olan Bahreyn Sanal Yarışı'na dair de bilgiler paylaşılmış.

 
 
 
 

 

   Ayrton Senna

   Ayrton Senna Brezilyalı pilotla ilgili resmi Instagram hesabından, 60. doğum gününe dair kutlama mesajı paylaşılmış.

 

 

   Fernando Alonso

   Fernando Alonso, geçen yıl yaşadıklarını anlatan bir belgeselin müjdesini vermiş ve altına "Bu sezonki zorluklarını anlatan 'Fernando' belgesel serisini duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum. Unutulmaz bir yıldı. Yakında Prime Video'da olacak." yazmış.

 

 

   FIA F3

   FIA F3'ün resmi Instagram hesabı, bu yıl seride mücadele edecek olan Sophia Floersch'le ilgili bir fotoğraf paylaşmış ve 31 numara ile yarışacağını duyurmuş.

 

 

   Mercedes F1 Takımı

   Mercedes takımı, 2016 Brezilya GP'nin YouTube üzerinden tekrar yayınlandığını duyurmuş ve fanları beraber tekrar izlemeye çağırmış. Ayrıca Ayrton Senna'nın da doğum gününü kutlamışlar.

   

 
 

 

   Carlos Sainz

   Ralli efsanesi Carlos Sainz, yaklaşık iki dakikalık bir video paylaşmış ve karantina dönemi ile Coronavirüs hakkında açıklamalar yapmış.

 

 

   Romain Grosjean

   Romain Grosjean simülatörden bir fotoğrafını paylaşmış ve altına 'Geç olması, hiç olmamasından iyidir. Simülatörde bazı arkadaşlarıma katılıyorum. (Eğer en kötü sonuç skor değilse) oyundaki seviyem iyi olmadığım için şu an paylaşamıyorum! Bahanem ise şu; evdeki üç çocuğun gönlünü hoş tutmak." notunu düşmüş.

 

 

 

    Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

   - Carlos Sainz Jr: Sainz doğum gününde yarış efsanesi Ayrton Senna'yı anmayı ihmal etmedi.

   - Valtteri Bottas: Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri Bottas, sevgilisi Tiffany Cromwell'in paylaştığı hikayeyi alıntılamış. Hikayede Valtteri Bottas, bira şişesinden fondip yapıyor. Açıklama ise şu, "Tüm yarışlar belirsiz bir süreye kadar ertelenince Valtteri."

   - Esteban Ocon: Bir senelik aranın ardından F1 koltuğuna yeniden dönüş yapan Estaban Ocon, hikayesinde yeni aldığı model aracınının parçalarını paylaşmış.

   - Romain Grosjean: Grosjean, simülatörde sürüş yaptığını gösteren fotoğraflar paylaşmış.

   - Nicholas Latifi: Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas Latifi, hikayesinde simülatörde yaptığı sürüşlere dair fotoğraf paylaşmış. Ayrıca bir fotoğrafta Fortnite oyununda elde ettiği zaferi paylaşıp, "Yarış oyunlarından başka oyunlara geçiş yapmam gerekiyordu." açıklamasını düşmüş.

   - Sergio Perez: Perez, instagram hikayesinde kardeşini tebrik etmiş. "Tebrikler kardeşim, iyi zamanları hatırlayalım." açıklamasını düşmüş.

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