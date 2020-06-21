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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Haziran

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 21 Haziran
Ekleyen:
, Editör
21 Haz 2020 17:01

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 21 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü, bugün Hyde Park'ta Black Lives Matter yürüyüşüne katılmış. Eylemden paylaştığı fotoğraflarının altına şu açıklamayı yazmış: "Huzurlu bir protesto için bugün Hyde Park'a gittim ve bu hareketi destekleyen tüm ırklardan ve geçmişlerden bu kadar çok insanı şahsen görmekten gurur duydum. Black Lives Matter hareketini ve siyahi mirasımı kabul etmek ve desteklemek için orada olmaktan gurur duydum. Black Lives Matter işaretlerini, benim gibi tutkuyla taşıyan her yaştan insanları görünce çok mutlu oldum. Bugün herkes için eşitlik adına çok fazla beyaz taraftar görmekten de mutlu oldum. Gerçekten hareket getiren bir hareketti. Değişimin geleceği konusunda son derece olumlu hissediyorum, ama şimdi duramayız. İlerlemeye devam et."

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, sevgilisi ile Korsika sahillerinde gününü gün etmeye devam ediyor. İkilinin romantik tatilinden kareleri görüyoruz.

 


Max Verstappen

Hollandalı sürücü, pazar gününü spor yaparak geçirmiş.

 


Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü, kaza geçiren İtalyan sporcu Alex Zanardi için iyi dileklerini iletmiş. Kendisinin ilham verici olduğunu ve bir savaşçı olduğunu dile getirmiş.

 

 


Romain Grosjean

Fransız sürücü, sadece aracın net göründüğü arka planın ise piksellenmiş olduğu bir fotoğraf paylaşmış. Pistin hangi pist olduğunu sormuş.

 

 


Carlos Sainz

İspanyol sürücü, F3 aracında bir videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Uzun zaman oldu." yazmış.

 

 


Pierre Gasly

Genç Fransız sürücü, yeni sponsorunun reklamını yapmış. Güneş gözlükleri ile mağazanın önünde fotoğraf çekinmiş, "Yaz için her şey hazır." açıklamasını yazmış.

 

 


Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü yakında kendi hayran kulübü ile bir iş birliği yapacağını duyurmuş.

 


George Russell

Genç İngiliz sürücü, pazar yürüyüşü yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 
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