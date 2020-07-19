Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Temmuz

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 17:44

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 19 Temmuz'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, ırkçılığa karşı düzenlenen sembolik tören için tepki göstermiş ve F1 yönetimini ve FIA'yı eleştirmiş.

Açıklama: Bugün, olumlu bir değişim yapmak ve eşitsizlikle mücadele etmek isteyen herkes için yarıştım, ancak ne yazık ki, spor olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Birçok takımın çeşitliliğe herhangi bir kamu taahhüdü vermemesi ya da yarıştan önce ırkçılığın sona ermesini desteklemek için sembolik bir jest yapmak için zaman bulamamamız utanç verici. Bugün aceleye getirilmiş gibi hissettim ve kitlesel olarak organizasyon çabadan yoksundu, bu da mesajı geçiştirdi ve daha önemli bir şey varmış gibi görünmesini sağladı. Ayakta durmak veya diz çökmek farketmez ancak F1, eşitlik ve dışlanmamak kavramlarına olan bağlılığını bir araya gelerek tüm dünyaya göstermeli. F1 ve FIA'nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Irk eşitsizliği için hızlı bir çözüm yok ve bu durum kesinlikle bir kez kabul edip daha sonra hayatımıza devam edeceğimiz bir şey değil. Odaklanmalı, sorunu vurgulamaya devam etmeli ve güce sahip olanları sorumlu tutmalıyız.

 

 

Valtteri Bottas

Aracının kokpitindeyken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Yarış günü.

 

 

Charles Leclerc

Monakolu sürücü, fotoğrafını paylaşmış ve günü değerlendirmiş.

Açıklama: Yarışın başında her şeyimle savundum, ancak yumuşak lastiklerle çok fazla zorlandım. Yarış performansımızın iyi olmadığı düşünülürse yapacak çok işimiz var. İşler istediğimiz kadar kolay olmasa da bizi sürekli desteklediğiniz için teşekkürler.

 

 

Max Verstappen & Daniel Ricciardo

Eski takım arkadaşları özel jette yan yana poz vermişler. Max, Daniel'ı evine (Monako'ya) bıraktığını söylemiş.

 

 

Kevin Magnussen

Yarıştan bir kare paylaşmış ve değerlendirmede bulunmuş.

Açıklama: Evet! Sezonun ilk puanları! Ekip harika performans sergiledi, özellikle formasyon turundaki lastik seçimiyle. Yarışın sonu zorluydu, ama 9.sırada kalmayı ve iki küçük ama çok değerli puan almayı başardık. Harika!

Tabii sonrasında FIA kararıyla ceza alarak 10. sıraya geriledi.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü de günü değerlendirmiş.

Açıklama: Formasyon turunda pite girip slick lastiklere geçmek harika bir karardı. Bir süreliğine 4.lüğe nail oldum. Albon'un 1. virajda ön kanadıma mâl olmasından memnun değilim elbette. (Her zaman şikayet ettiğimi söylüyorsunuz ama burada haklıyım.) Tebrikler Kevin, harika puanlar getirdin.

 

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü günü değerlendirmiş.

Açıklama: Bugün zor bir yarış gerçekleştirdik. En azından bir puan aldığım için ve start için mutluyum. Pilleri şarj etme ve Silverstone için daha güçlü olma zamanı.

 

 

Lando Norris

Genç İngiliz sürücü günü değerlendirmiş.

Açıklama: 13. sıra! Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Hepsi benim yüzümdendi. Bir dahaki sefere daha iyi olduğumdan emin olmalıyım. Hâlâ Son Tur Lando'yum. Destek için teşekkürler! Barış ve sevgiler.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü yarıştan bir kareyle bir mesaj paylaşmış.

Açıklama: Mucizelere inanmam, çok çalışmaya inanırım. Şimdiye kadar yaptığım buydu ve hep bunu yapmaya devam edeceğim.

 

 

Pierre Gasly

Gasly, aracından duman çıkarken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Motorsporları dedikleri bu sanırım. Güç sorunu yaşadık, başlangıçtan itibaren düzeltmeye çalıştık ancak imkansızdı dolayısıyla çekilmek zorunda kaldık. 3 gündür sorunlar var, bu bizim haftasonumuz değildi. Reset atıp Silverstone'a odaklanalım.

 

 

George Russell

İngiliz sürücü yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: 3 harika cumartesi, 3 zorlu pazar geçirdik. Bir sonrakinde evimdeyim, diğer üçlüyü getirin.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü günü değerlendirmiş.

Açıklama: Bugün benim günüm değildi. İnanılmaz bir başlangıç yaptım ve ilk birkaç turda 10.sıraya yükseldim, ancak pit stoptan sonra arayı açınca her şey tersine döndü. Arabayı pite geri getirirken çok fazla zemin hasarı vardı ve o andan sonra yarış bitti. Sadece kilometre yapıyorduk ancak aracı yolda tutmak zordu ve mahvolmuştu. Şimdi sıfırlamak ve odağı Silverstone'a çevirmenin tam zamanı!

 

 

Marc Marquez

Sezonun ilk yarışında korkunç bir kaza yapan Marc Marquez'e de haberimizde yer vermek istedik.

Açıklama: Bazen işler beklediğiniz gibi gitmez, ama en önemli şey geri dönüp devam etmektir. Umarım geri dönüşün tadını çıkarmışsınızdır! Şimdi salı günü ameliyathaneye gitmem ve sağ humerus kırığımı düzelttirmem gerekiyor. Hepinize söz veriyorum, mümkün olan en kısa sürede ve daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim! 

 
Sonraki haber
Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

Önceki haber

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

Sonraki haber

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"
Formula 1 / Formula 1

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

Hamilton, ırkçılık karşıtı etkinlik konusunda Grosjean'ı suçladı
Formula 1 / Formula 1

Hamilton, ırkçılık karşıtı etkinlik konusunda Grosjean'ı suçladı

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
Formula 1 / Formula 1

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Son Haberler

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"
Formula 1 / Formula 1
9dk

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
Formula 1 / Formula 1

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

38dk
2
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

3
Formula 1

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

4
Formula 1

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

5
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"
F1

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
F1

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
F1

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
F1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Albon, FIA'nın incelemesinin ardından ceza almadı
F1

Albon, FIA'nın incelemesinin ardından ceza almadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.