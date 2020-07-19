Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Temmuz

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, ırkçılığa karşı düzenlenen sembolik tören için tepki göstermiş ve F1 yönetimini ve FIA'yı eleştirmiş.

Açıklama: Bugün, olumlu bir değişim yapmak ve eşitsizlikle mücadele etmek isteyen herkes için yarıştım, ancak ne yazık ki, spor olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Birçok takımın çeşitliliğe herhangi bir kamu taahhüdü vermemesi ya da yarıştan önce ırkçılığın sona ermesini desteklemek için sembolik bir jest yapmak için zaman bulamamamız utanç verici. Bugün aceleye getirilmiş gibi hissettim ve kitlesel olarak organizasyon çabadan yoksundu, bu da mesajı geçiştirdi ve daha önemli bir şey varmış gibi görünmesini sağladı. Ayakta durmak veya diz çökmek farketmez ancak F1, eşitlik ve dışlanmamak kavramlarına olan bağlılığını bir araya gelerek tüm dünyaya göstermeli. F1 ve FIA'nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Irk eşitsizliği için hızlı bir çözüm yok ve bu durum kesinlikle bir kez kabul edip daha sonra hayatımıza devam edeceğimiz bir şey değil. Odaklanmalı, sorunu vurgulamaya devam etmeli ve güce sahip olanları sorumlu tutmalıyız.

Valtteri Bottas

Aracının kokpitindeyken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Yarış günü.

Charles Leclerc

Monakolu sürücü, fotoğrafını paylaşmış ve günü değerlendirmiş.

Açıklama: Yarışın başında her şeyimle savundum, ancak yumuşak lastiklerle çok fazla zorlandım. Yarış performansımızın iyi olmadığı düşünülürse yapacak çok işimiz var. İşler istediğimiz kadar kolay olmasa da bizi sürekli desteklediğiniz için teşekkürler.

Max Verstappen & Daniel Ricciardo

Eski takım arkadaşları özel jette yan yana poz vermişler. Max, Daniel'ı evine (Monako'ya) bıraktığını söylemiş.

Kevin Magnussen

Yarıştan bir kare paylaşmış ve değerlendirmede bulunmuş.

Açıklama: Evet! Sezonun ilk puanları! Ekip harika performans sergiledi, özellikle formasyon turundaki lastik seçimiyle. Yarışın sonu zorluydu, ama 9.sırada kalmayı ve iki küçük ama çok değerli puan almayı başardık. Harika!

Tabii sonrasında FIA kararıyla ceza alarak 10. sıraya geriledi.

Romain Grosjean

Fransız sürücü de günü değerlendirmiş.

Açıklama: Formasyon turunda pite girip slick lastiklere geçmek harika bir karardı. Bir süreliğine 4.lüğe nail oldum. Albon'un 1. virajda ön kanadıma mâl olmasından memnun değilim elbette. (Her zaman şikayet ettiğimi söylüyorsunuz ama burada haklıyım.) Tebrikler Kevin, harika puanlar getirdin.

Carlos Sainz

İspanyol sürücü günü değerlendirmiş.

Açıklama: Bugün zor bir yarış gerçekleştirdik. En azından bir puan aldığım için ve start için mutluyum. Pilleri şarj etme ve Silverstone için daha güçlü olma zamanı.

Lando Norris

Genç İngiliz sürücü günü değerlendirmiş.

Açıklama: 13. sıra! Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Hepsi benim yüzümdendi. Bir dahaki sefere daha iyi olduğumdan emin olmalıyım. Hâlâ Son Tur Lando'yum. Destek için teşekkürler! Barış ve sevgiler.

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü yarıştan bir kareyle bir mesaj paylaşmış.

Açıklama: Mucizelere inanmam, çok çalışmaya inanırım. Şimdiye kadar yaptığım buydu ve hep bunu yapmaya devam edeceğim.

Pierre Gasly

Gasly, aracından duman çıkarken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Motorsporları dedikleri bu sanırım. Güç sorunu yaşadık, başlangıçtan itibaren düzeltmeye çalıştık ancak imkansızdı dolayısıyla çekilmek zorunda kaldık. 3 gündür sorunlar var, bu bizim haftasonumuz değildi. Reset atıp Silverstone'a odaklanalım.

George Russell

İngiliz sürücü yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: 3 harika cumartesi, 3 zorlu pazar geçirdik. Bir sonrakinde evimdeyim, diğer üçlüyü getirin.

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü günü değerlendirmiş.

Açıklama: Bugün benim günüm değildi. İnanılmaz bir başlangıç yaptım ve ilk birkaç turda 10.sıraya yükseldim, ancak pit stoptan sonra arayı açınca her şey tersine döndü. Arabayı pite geri getirirken çok fazla zemin hasarı vardı ve o andan sonra yarış bitti. Sadece kilometre yapıyorduk ancak aracı yolda tutmak zordu ve mahvolmuştu. Şimdi sıfırlamak ve odağı Silverstone'a çevirmenin tam zamanı!

Marc Marquez

Sezonun ilk yarışında korkunç bir kaza yapan Marc Marquez'e de haberimizde yer vermek istedik.

Açıklama: Bazen işler beklediğiniz gibi gitmez, ama en önemli şey geri dönüp devam etmektir. Umarım geri dönüşün tadını çıkarmışsınızdır! Şimdi salı günü ameliyathaneye gitmem ve sağ humerus kırığımı düzelttirmem gerekiyor. Hepinize söz veriyorum, mümkün olan en kısa sürede ve daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim!