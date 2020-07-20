Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Temmuz

Alex Albon

Red Bull'un genç sürücüsü Albon, yarış hafta sonunu değerlendirmiş.

Açıklama: Kolay bir hafta olduğunu söyleyemem ama yarıştan gurur duyuyorum! P13'ten P5'e çıkmak, muhtemelen oradan yapabileceğimiz en iyi sonuçtu. Mavili Red Bull ekibine çok teşekkür ederim. Bu kötü bir hafta sonu ise, iyimser olmak için çok şey var.

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü, hafta sonunu değerlenmiş.

Açıklama: Dünkü yarıştan sonra hâlâ motiveyim ancak sonunda sadece bir puan alabildik. Şimdi bir kez daha yola çıkmadan önce çok ihtiyaç duyulan günlerdeyiz.

Romain Grosjean

Fransız sürücü takımının bu hafta sonu katılacağı simülatör yarışından bahsetmiş.

Lando Norris

İngiliz genç sürücü havalı bir poz verip "Seneye görüşürüz, Macaristan." açıklamasını yazmış.

Başka bir fotoğrafta ise takımıyla poz vermiş.

Daniil Kvyat

Genç Rus sürücü dünkü yarışı yorumlamış.

Açıklama: Dünkü yarış güçlü hissettirdi ancak sonunda yalnızca 12. sırayı elde edebildik. Çalışmaya devam.

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü yarışın startını paylaşmış.

George Russell

İngiliz sürücü keyif yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.