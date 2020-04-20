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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Nisan

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Nisan
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 21:01

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 20 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücünün muhteşem bir gün batımının fotoğrafını paylaşmış.

 

 

 

Romain Grosjean

Haas takımının Fransız sürücüsü Romain, eşinin yaptığı patates hamburgerlerini övmüş, "Çooooooook güzeldi, hepsi bitti! Mutlu ve sağlıklı kalmak için siz neler pişiriyorsunuz?" demiş.

 

 

 

Pierre Gasly

Alpha Tauri'nin Fransız sürücüsü Pierre, MotoGP sürücüsü Fabio Quartararo'nun doğum gününü kutlamış. İkisinin start öncesi gridde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış.

 

 

 

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü evde kendi spor ekipmanlarını yapmış. Açıklamaya, "İngiliz mühendisliği zirvede! Küçük ev yapımı ekipmanlar yaptım." yazmış.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Valtteri Bottas: Fin pilot, kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile vakit geçirmeye devam ediyor. Kız arkadaşıyla bisiklet sürerek göl kenarına giden Bottas, buradan bir hikaye paylaşmış. Daha sonra da gün batımına dair bir video klip paylaşmış.

- Romain Grosjean: Fransız pilot, bir diğer Fransız sürücü Fabio Quartararo'nun doğum gününü kutlamış. Ayrıca Predator Gaming'in gönderdiği bilgisayarı da hikayesine ekleyip "işte geldi" yazmış. Son olarak aşçılık hünerlerini sergilediği bir başka fotoğraf daha paylaşmış.

- Lewis Hamilton: Altı kez dünya şampiyonu, Gran Turismo'nun açık olduğu bir simülatör fotoğrafı paylaşmış. Sonrasında da Playstation ve Gran Turismo'yu etiketlemiş.

- Antonio Giovinazzi: Yeni bir direksiyon satın alan Giovinazzi, bunu hikayesinden paylaşmış ve "Yeni oyuncağım!" demiş.

- Lance Stroll: Kanadalı pilot golf alanında hünerlerini sergilediği bir video klip paylaşmış. 

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