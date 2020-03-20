Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Mart

Fernando Alonso

Eski Formula 1 pilotu Fernando Alonso, bu yıl ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nde nispeten iyi bir performans sergilemişti. Alonso, rallinin üzerinden birkaç gün geçse de bugün Toyota Hilux ile katıldığı ralliye dair bazı araç üstü görüntüler paylaştı. İspanyol pilot videonun altına "Bugün biraz kumlu!" ve "Günün videosu" yazdı.

Lando Norris

Formula 1 dünyasının eğlenceli isimlerinden Lando Norris, takım arkadaşı Carlos Sainz'la çok iyi anlaşıyor ve Dünya Mutluluk Günü kapsamında, başta takım arkadaşıyla olmak üzere geçen yıl güldüğü anları içeren oldukça eğlenceli bir video klip paylaşmış. Altına da, "Birisini güldürmek ister misiniz?! Bu videoyu onlara gönderin ya da onları etiketleyin. Tüm gün görebileceğiniz en iyi video!" açıklamasını düşmüş.

Romain Grosjean

Coronavirüs zamanında sosyal medyanın aktif isimlerinden Romain Grosjean, 3 Mart 2011'de GP2 Asya şampiyonluğuna ulaşmıştı ve bugün şampiyonluğunun yıl dönümünde, o ana dair DAMS'ın attığı bir Instagram postunu repost etmiş.

DAMS'ın postunda "Bu zor zamanlarda bile gülümsemeye devam etmek son derece önemli. Bu yüzden Dünya Mutluluk Günü için Romain Grosjean'ın GP2 Asya şampiyonluğunu hatırlıyoruz." yazısı yer almış.

Valtteri Bottas

Fin pilot antrenmanlara kaldığı yerden devam ediyor. Coronavirüs tehdidine rağmen bisikletine binen Mercedes F1 pilotu, geriye doğru baktığı bir fotoğraf paylaşmış ve altına "Arkama bakıp bu güzel yolu gördüğümde istediğim tek şey bunu mümkün olan ilk fırsatta tekrar gerçekleştirmek istediğim." notunu düşmüş.

Nicholas Latifi

Kanadalı Formula 1 pilotu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ESpor etkinliğine katılacağını açıklamış ve "Bunun için çok heyecanlıyım. İlk resmi ESpor yarışım ve gelen Davet için Veloce ESpor'a teşekkürler." yazmış.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Carlos Sainz: McLaren'in tecrübeli sürücüsü, izole zamanlarının çoğunu Gran Turismo ile geçiriyor. Bu akşam ise Marca'nın düzenlediği Gran Turismo yarışına katılacağına dair bir hikaye paylaşmış. Sürücü aynı zamanda, takımlarının sponsoru olan Estrella Galicia 0,0 ile yayın zamanda gerçekleşecek bir canlı yayın olacağına dair bir gönderi paylaşmış. Carlos, aynı zamanda günlük hikayelerinde yediği yemeklere dair görsellere sıkça yer veriyor.

- Romain Grosjean: Fransız pilot, çocuklarıyla geçirdiği zamana dair bir video paylaştı. Videoda, kendisinin çocuklarına ders çalıştırdığı ve onlarla aktiviteler yaptığı görülüyor. Ayrıca iptal olan Monako Grand Prix'si hakkında da üzüntü duyduğunu anlatan bir görsel paylaşmış.

- Nicholas Latifi: Williams'ın yeni pilotu, blog yazmaya başladığına dair bir paylaşım yapmış. Aynı zamanda Veloce Sports'un düzenlediği ESpor yarışına katılacağına dair de bilgi vermiş.

- Alex Albon:Taylandlı pilot da arkadaşlarından geri kalmayarak, simülatörde çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Sevgilisi Tifffany Cromwell'in yaptığı yemeğe dair bir görüntü paylaşmış. Sonrasında oynadıkları kart oyununa, yaptıkları bisiklet turuna ve Monaco manzarasına da yer vermiş.

- Fernando Alonso: Bu yıl ilk kez katıldığı Dakar'a dair görüntüler paylaşmış.

- Estaban Ocon: Renault'un genç Fransız sürücüsü, simülatörde yaptığı antrenmana dair bolca görüntü paylaşmış.