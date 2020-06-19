Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 19 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Lewis Hamilton
İngiliz sürücü, bugün köpeği Coco'yu son yolculuğuna uğurladı. Köpeğiyle son gününü anlatan Lewis, onun da çok sevdiği teyzesinin yanına, cennete gitmesini temenni etmiş.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücü tekneden suya dalış yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Herkese mutlu 'yazortası' (bir çeşit özel gün) tatili dilemiş.
Lando Norris
Genç İngiliz sürücü, F3 testlerinden bir araç üstü görüntüsü paylaşmış. Pistte göz gözü görmüyor adeta. Açıklamasına ise, "Şu anda pistteki koşulları tanımlayabilir misin lütfen?" yazmış.
Pierre Gasly
Genç Fransız sürücü, koltuk ayarı yaptırırken çekilmiş videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Yuvaya döndük! Sonunda başlıyoruz. 2 hafta sonra işler ciddileşiyor. Haydi yarışalım!" yazmış.
Antonio Giovinazzi
Genç İtalyan sürücü, paralimpik oyunlarından olan el bisikleti ile ciddi bir kaza geçiren Alex Zanardi'ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş.
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