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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Haziran

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Haziran
Ekleyen:
, Editör
19 Haz 2020 17:07

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 19 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü, bugün köpeği Coco'yu son yolculuğuna uğurladı. Köpeğiyle son gününü anlatan Lewis, onun da çok sevdiği teyzesinin yanına, cennete gitmesini temenni etmiş.

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü tekneden suya dalış yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Herkese mutlu 'yazortası' (bir çeşit özel gün) tatili dilemiş.

 


Lando Norris

Genç İngiliz sürücü, F3 testlerinden bir araç üstü görüntüsü paylaşmış. Pistte göz gözü görmüyor adeta. Açıklamasına ise, "Şu anda pistteki koşulları tanımlayabilir misin lütfen?" yazmış.

 

 

Pierre Gasly

Genç Fransız sürücü, koltuk ayarı yaptırırken çekilmiş videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Yuvaya döndük! Sonunda başlıyoruz. 2 hafta sonra işler ciddileşiyor. Haydi yarışalım!" yazmış.

 

 

Antonio Giovinazzi

Genç İtalyan sürücü, paralimpik oyunlarından olan el bisikleti ile ciddi bir kaza geçiren Alex Zanardi'ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş.

 
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Editör İnci Beğen

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