Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Haziran

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Haziran
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 17:57

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 20 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü, The Sunday Times'da, İngiltere'deki ırkçılık ve Black Lives Matter hareketinde tecrübe ettikleri için bir makale yazmış.

*Hamilton kendi profilinden bu paylaşımı kaldırdı.

 

 


Max Verstappen

Hollandalı sürücü, hayranlarını imzalı botları için teklif vermeye davet etmiş. Elde edilen gelirin Covid 19 ile mücadeleye bağışlanacağını söylemiş. Aynı zamanda yarış tulumunun ve kanat parçasının da teklife açıldığını duyurmuş.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, kahve içerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamaya, "İnsanların, karantinadayken muzlu ekmek yapmayı öğrenmekten tutun da plank yapmaya kadar birçok kez kendilerine meydan okuduklarını gördüm. Artık hepimizin 'yeni bir normali' var ve Lavazza'nın My Coffee My Break projesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğumu ve neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hafta sonu Instagram hikayelerime bir göz atın. Bir soru-cevap oturumu ve kendime belirlediğim özel bir meydan okumayı göreceksiniz. İpucu vermek gerekirse yarışla ilgili bir şey olabilir!" yazmış.

 
Sonraki haber
Webber: "Verstappen-Hamilton savaşının kaderini Honda belirleyecek"

Önceki haber

Webber: "Verstappen-Hamilton savaşının kaderini Honda belirleyecek"

Sonraki haber

Brawn: "F1, eSpor'un taraftar etkileşiminden dersler çıkartabilir"

Brawn: "F1, eSpor'un taraftar etkileşiminden dersler çıkartabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Webber: "Verstappen-Hamilton savaşının kaderini Honda belirleyecek"

3s
2
Formula 1

FIA, 2020 F1 sezonu öncesinde son kural değişikliklerinin detaylarını açıkladı

3
Formula 1

"Leclerc, Ferrari'nin yeni Schumacher'i olabilir"

4
Formula 1

Hakkinen: "Günümüzde iyi bir pilot olmak yetmiyor"

5
Formula 1

F1 taraftarları, seyircisiz yarışa rağmen Spielberg'e gidiyor

3s

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Brawn: "F1, eSpor'un taraftar etkileşiminden dersler çıkartabilir"
F1

Brawn: "F1, eSpor'un taraftar etkileşiminden dersler çıkartabilir"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Haziran

Webber: "Verstappen-Hamilton savaşının kaderini Honda belirleyecek"
F1

Webber: "Verstappen-Hamilton savaşının kaderini Honda belirleyecek"

F1 taraftarları, seyircisiz yarışa rağmen Spielberg'e gidiyor
F1

F1 taraftarları, seyircisiz yarışa rağmen Spielberg'e gidiyor

Haas: "Avusturya öncesi sürüş yapmamak dezavantaj değil"
F1

Haas: "Avusturya öncesi sürüş yapmamak dezavantaj değil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.