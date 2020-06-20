Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Haziran

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü, The Sunday Times'da, İngiltere'deki ırkçılık ve Black Lives Matter hareketinde tecrübe ettikleri için bir makale yazmış.

*Hamilton kendi profilinden bu paylaşımı kaldırdı.



Max Verstappen

Hollandalı sürücü, hayranlarını imzalı botları için teklif vermeye davet etmiş. Elde edilen gelirin Covid 19 ile mücadeleye bağışlanacağını söylemiş. Aynı zamanda yarış tulumunun ve kanat parçasının da teklife açıldığını duyurmuş.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, kahve içerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamaya, "İnsanların, karantinadayken muzlu ekmek yapmayı öğrenmekten tutun da plank yapmaya kadar birçok kez kendilerine meydan okuduklarını gördüm. Artık hepimizin 'yeni bir normali' var ve Lavazza'nın My Coffee My Break projesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğumu ve neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hafta sonu Instagram hikayelerime bir göz atın. Bir soru-cevap oturumu ve kendime belirlediğim özel bir meydan okumayı göreceksiniz. İpucu vermek gerekirse yarışla ilgili bir şey olabilir!" yazmış.