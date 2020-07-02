Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Temmuz
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 2 Temmuz'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Max Verstappen
Hollandalı genç sürücü, Ziggo Sport ile yaptığı iş birliğinden bir video daha paylaşmış.
Kevin Magnussen
Danimarkalı sürücü (muhtemelen) röportaj verirken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Altına, "Avusturya'da çok sessiz bir perşembeydi. Araca geri döndüğüm için çok heyecanlıyım ancak misafirlerimiz ve hayranlarımız olmadan, yarış hafta sonuymuş gibi hissettirmiyor. Genelde perşembeleri, röportajlarla, basın konferanslarıyla, fotoğraf çekimleriyle, ve tanışmalarla geçerdi. Günün çoğunu antrenörüm Thomas ile odamda kart oynayarak geçirdik. Neredeyse işin başına geçmek üzereyiz, sabırsızlanıyorum." yazmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, maskeli yürüyüş yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Carlos Sainz
İspanyol sürücü, Avusturya'daki gününden fotoğraflar paylaşmış. "Sonunda Avusturya! 2 hafta için evim burası olacak. Haydi takım!"
Lando Norris
İngiliz sürücü, pist yürüyüşünden kareler paylaşmış.
Esteban Ocon
Ağzı kulaklarında fotoğrafını paylaşan Ocon, "Sadece 1 gece kaldı, hâlâ inanamıyorum. Haydi bakalım!" yazmış.
Pierre Gasly
Genç Fransız sürücü, maskeli fotoğrafını paylaşmış. "Maske, el dezenfektanı, sosyal mesafe... 2020 sezonuna başlamak için her şey hazır. Sonunda yarın aracıma geri döneceğim için çok mutluyum. Heydi bakalım! #tamgaz"
Antonio Giovinazzi
İtalyan sürücü, maskeli fotoğrafını paylaşmış. "İşe tarz bir şekilde döndük. Sonunda yarış haftasındayız."
George Russell
İngiliz genç sürücü, pit yolunda fotoğrafını paylaşmış.
Nicholas Latifi
Kanadalı sürücü, gününü özetleyen fotoğraflar paylaşmış. "Avusturya'da yoğun bir gün, yarınki pist aktivitelerinden önce son hazırlıkları tamamlamakla geçiyor! Programımızda, pist yürüyüşü, oturma pozisyonu kontrolü, medya çalışması gibi çeşitli hazırlıklar mevcut. Padokta farklı bir atmosfer var ama herkes yol almak için heyecanlı ve kesinlikle, nihayet burada olduğumuz için ve tekrar yarışmak için hazırlanıyor olmaktan rahatlama duyuyorum."
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