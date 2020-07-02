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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Temmuz

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 17:53

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 2 Temmuz'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Max Verstappen

Hollandalı genç sürücü, Ziggo Sport ile yaptığı iş birliğinden bir video daha paylaşmış.

 

 

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü (muhtemelen) röportaj verirken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Altına, "Avusturya'da çok sessiz bir perşembeydi. Araca geri döndüğüm için çok heyecanlıyım ancak misafirlerimiz ve hayranlarımız olmadan, yarış hafta sonuymuş gibi hissettirmiyor. Genelde perşembeleri, röportajlarla, basın konferanslarıyla, fotoğraf çekimleriyle, ve tanışmalarla geçerdi. Günün çoğunu antrenörüm Thomas ile odamda kart oynayarak geçirdik. Neredeyse işin başına geçmek üzereyiz, sabırsızlanıyorum." yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, maskeli yürüyüş yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, Avusturya'daki gününden fotoğraflar paylaşmış. "Sonunda Avusturya! 2 hafta için evim burası olacak. Haydi takım!"

 

 

Lando Norris

İngiliz sürücü, pist yürüyüşünden kareler paylaşmış.

 

 

Esteban Ocon

Ağzı kulaklarında fotoğrafını paylaşan Ocon, "Sadece 1 gece kaldı, hâlâ inanamıyorum. Haydi bakalım!" yazmış.

 

 

 

Pierre Gasly

Genç Fransız sürücü, maskeli fotoğrafını paylaşmış. "Maske, el dezenfektanı, sosyal mesafe... 2020 sezonuna başlamak için her şey hazır. Sonunda yarın aracıma geri döneceğim için çok mutluyum. Heydi bakalım! #tamgaz"

 

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, maskeli fotoğrafını paylaşmış. "İşe tarz bir şekilde döndük. Sonunda yarış haftasındayız."

 

 

George Russell

İngiliz genç sürücü, pit yolunda fotoğrafını paylaşmış.

 

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, gününü özetleyen fotoğraflar paylaşmış. "Avusturya'da yoğun bir gün, yarınki pist aktivitelerinden önce son hazırlıkları tamamlamakla geçiyor! Programımızda, pist yürüyüşü, oturma pozisyonu kontrolü, medya çalışması gibi çeşitli hazırlıklar mevcut. Padokta farklı bir atmosfer var ama herkes yol almak için heyecanlı ve kesinlikle, nihayet burada olduğumuz için ve tekrar yarışmak için hazırlanıyor olmaktan rahatlama duyuyorum."

 
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