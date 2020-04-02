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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Nisan
Ekleyen:
, Editör
2 Nis 2020 17:43

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 2 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Kardeşi ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Charles, fotoğrafın açıklamasına şunları yazmış, "Bu senenin ilk yarışı bu hafta sonu gerçekleşecek. Birazcık farklı olacak ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk sanal F1 yarışım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ne yarış gridi (yarışa katılacak kişilerden bahsediyor.) ama!"

 

Carlos Sainz

Koronavirüs döneminde yardımlaşmak adına herkes elini taşın altına koyuyor. İspanyol sürücü Carlos da bu kişilerden birisi. Sürücü yardım amacıyla kendi maaşının bir kısmından feragat etti. Tüm fabrika çalışanlarının fotoğrafını paylaşan Sainz, fotoğrafın açıklamasına şunları yazdı: "Covid19'un etkisi nedeniyle, McLaren Grubu, uzun vadede işleri korumak için personeli ile ilgili zorlu geçici önlemler almıştır. Bu zor kararları anlayışla karşılıyorum ve maaşımdan ödeme kesintisi yapmaya karar verdim. Hepimiz bu işte birlikteyiz."

 

Pierre Gasly

Bugün Pierre'in sevgilisi Caterina'nın doğum günü. Sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Pierre, açıklama olarak şunları yazmış: "Doğum günün kutlu olsun, tatlım. Alışılmışın dışında bir doğum günü oluyor. Kutlamalar karantina sonrasında yapılacak. Gününün tadını çıkar."

 

 

Instagram Hikayeleri

Valtteri Bottas: Kuzey Finlandiya'da izole yaşantılarına devam eden Valtteri Bottas ve sevgilisi Tiffany Cromwell, kar aracı sürerken çekilmiş videolarını paylaşmışlar. Finlandiyalı sürücü ayrıca, kuzey ışıklarının gece çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış.

Romain Grosjean: Fransız sürücü her gün çocuklarıyla ders çalışıyor. Bugün kedileri de onlara katılmış görünüyor. Romain, kedisinin masanın üzerine gelmiş etrafı incelerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Sürücü ayrıca spor yaparken çekilmiş bir videosunu ve kaskıyla boyun egzersizi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Gridin Avustralyalı sürücüsü, her gün olduğu gibi bugün de arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Arkadaşlarına meydan okuyan sürücü, bir üzüm tanesini tüm gücüyle havaya atarak ağzıyla yakaladı ve arkadaşlarını kıskandırdı. Arkadaşları da onun meydan okumasına karşılık verdi. Bu komediyi izlemeniz için sizleri Daniel'ın hikayelerine davet ediyoruz.

Carlos Sainz: Bugün İspanyol sürücü Carlos'un kız kardeşi Anita'nın doğum günü. Carlos kardeşinin doğum günü pastalarının fotoğrafını paylaşmış. Bir sonraki hikayede ise kardeşi elinde 22 yazan mumları tutuyor. Sürücü ayrıca akşam yemeği için evde pizza yaptıklarını söylemiş ve tezgahın üzerinde duran pizza malzemelerinin fotoğrafını paylaşmış.

Lando Norris: Genç İngiliz sürücü, McLaren Grup'un etrafında bisiklet sürerken çekilmiş videolarını paylaşmış. Dinlenirken hayranlarıyla sohbet eden Norris, onların halini hatrını, sağlığını ve neler yaptığını sordu. Hikayelerin sonunda ise (anladığımız kadarıyla, çünkü tabiri caizse, ağzının içinde konuşmuş) hayranlarına "Saçlarımı kazıdığımda görüşürüz." diyor.

Nicholas Latifi: Kanadalı sürücü Twitch hesabına bir link paylaşmış ve biraz yarışacağını söylemiş.

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