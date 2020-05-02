Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Mayıs

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, odun keserken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve "Alternatif antrenman." yazmış.

Pierre Gasly

Fransız sürücü Pierre, Dubai pisti açılır açılmaz kendini kartinge vermiş. Uzun zaman sonra çok eğlendiğini dile getirmiş.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Lewis Hamilton: Gün batımının fotoğrafını paylaşmış ve "Kaliforniyada gün batımını seviyorum" yazmış. Ayrıca Spotify'dan bir şarkı listesi hazırlamış ve takipçilerini bu listeyi dinlemeye davet etmiş.

- Romain Grosjean: Fransız pilot, sanal yarışlara iyice merak salmış ve bununla ilgili birkaç ayrı hikaye paylaşmış. Ayrıca eşi Marion'un kendisi ile ilgili bir paylaşımını da hikayesine eklemiş.

- Valtteri Bottas: Koronavirüs arasını iyi şekilde değerlendiren Fin pilot, odun kırarken çekindiği bir fotoğrafını hikayesinde paylaşmış.

- Christian Horner: David Beckham'la çekindiği bir fotoğrafı paylaşıp, İngiliz futbolcunun doğum gününü kutlamış.

- Lando Norris ve Charles Leclerc: İki pilot da kendi Twitch hesaplarındaki yayınlar için takipçilerini hesaplarına davet etmişler.

- Daniel Ricciardo: Kendi fotoğrafını paylaşmış ve "Merhaba, koşuyorum." yazmış.

- Carlos Sain Jr: Babası ve Sebastien Loeb arasında gerçekleştirilen oylama için takipçilerinden babasına destek istemiş. Sonra da David Beckham'ın doğum gününü kutlamış.

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