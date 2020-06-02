Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 2 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra yeni bir gönderi paylaşmış. Gönderinin altında ırkçılıkla ve yapılan haksızlıklarla ilgili düşüncelerini dile getirmiş. Çok uzun yazdığı için burada çevirmiyorum ancak dilerseniz gönderiyi Instagram üzerinden açtığınızda çeviriye tıklayıp türkçesini okuyabilirsiniz.
Charles Leclerc
Amerika'da yaşanan son olaylardan sonra protesto amacıyla bir günlük sosyal medyada yas ilan edildi ve siyah bir fon paylaşılıyor. Leclerc de katılanlar arasında.
Alex Albon
Red Bull sürücüsü Alex de yaşanan son olaylar hakkında düşüncelerini paylaşan bir yazı paylaşmış.
Kevin Magnussen
Magnussen de olaylara tepkisini ortaya koymuş ve bir görsel paylaşmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış ve arka fonu pikselleyerek bu pistin neresi olduğunu sormuş.
Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, George Russell ve Sergio Perez
Griddeki diğer isimler de Charles'ın katıldığı protestoya katılmışlar.
Önceki haber
Minardi: "Ferrari, Giovinazzi'ye bir şans vermeliydi"
Sonraki haber
Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen