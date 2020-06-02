Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Haziran

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Haziran
Ekleyen:
, Editör
2 Haz 2020 16:10

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 2 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra yeni bir gönderi paylaşmış. Gönderinin altında ırkçılıkla ve yapılan haksızlıklarla ilgili düşüncelerini dile getirmiş. Çok uzun yazdığı için burada çevirmiyorum ancak dilerseniz gönderiyi Instagram üzerinden açtığınızda çeviriye tıklayıp türkçesini okuyabilirsiniz.

 

 

Charles Leclerc

Amerika'da yaşanan son olaylardan sonra protesto amacıyla bir günlük sosyal medyada yas ilan edildi ve siyah bir fon paylaşılıyor. Leclerc de katılanlar arasında.

 

 

Alex Albon

Red Bull sürücüsü Alex de yaşanan son olaylar hakkında düşüncelerini paylaşan bir yazı paylaşmış.

 

 

Kevin Magnussen

Magnussen de olaylara tepkisini ortaya koymuş ve bir görsel paylaşmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış ve arka fonu pikselleyerek bu pistin neresi olduğunu sormuş.

 

 

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, George Russell ve Sergio Perez

Griddeki diğer isimler de Charles'ın katıldığı protestoya katılmışlar.

 
Sonraki haber
Minardi: "Ferrari, Giovinazzi'ye bir şans vermeliydi"

Önceki haber

Minardi: "Ferrari, Giovinazzi'ye bir şans vermeliydi"

Sonraki haber

Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor

Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Formula 1, 2020 Avrupa takvimini açıkladı!

2
Formula 1

Horner: "Vettel kalmak isterse seçenekleri var"

3s
3
Formula 1

F1, yarış formatını değiştirmek istiyor fakat kısa süreli denemeler yapmayacak

1s
4
Formula 1

Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor

5
Formula 1

F1, pilotlar veya takımlar çekilse dahi yarışı iptal etmeyecek!

2s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

F1, yarış formatını değiştirmek istiyor fakat kısa süreli denemeler yapmayacak
F1

F1, yarış formatını değiştirmek istiyor fakat kısa süreli denemeler yapmayacak

Horner: "F1, bir 'muhasabe şampiyonası' olmaktan kaçınmak zorunda"
F1

Horner: "F1, bir 'muhasabe şampiyonası' olmaktan kaçınmak zorunda"

F1, pilotlar veya takımlar çekilse dahi yarışı iptal etmeyecek!
F1

F1, pilotlar veya takımlar çekilse dahi yarışı iptal etmeyecek!

Horner: "Vettel kalmak isterse seçenekleri var"
F1

Horner: "Vettel kalmak isterse seçenekleri var"

Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor
F1

Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.