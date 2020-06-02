Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 2 Haziran

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra yeni bir gönderi paylaşmış. Gönderinin altında ırkçılıkla ve yapılan haksızlıklarla ilgili düşüncelerini dile getirmiş. Çok uzun yazdığı için burada çevirmiyorum ancak dilerseniz gönderiyi Instagram üzerinden açtığınızda çeviriye tıklayıp türkçesini okuyabilirsiniz.

Charles Leclerc

Amerika'da yaşanan son olaylardan sonra protesto amacıyla bir günlük sosyal medyada yas ilan edildi ve siyah bir fon paylaşılıyor. Leclerc de katılanlar arasında.

Alex Albon

Red Bull sürücüsü Alex de yaşanan son olaylar hakkında düşüncelerini paylaşan bir yazı paylaşmış.

Kevin Magnussen

Magnussen de olaylara tepkisini ortaya koymuş ve bir görsel paylaşmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış ve arka fonu pikselleyerek bu pistin neresi olduğunu sormuş.

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, George Russell ve Sergio Perez

Griddeki diğer isimler de Charles'ın katıldığı protestoya katılmışlar.