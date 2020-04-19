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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Nisan

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 19 Nisan
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 18:30

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 19 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Doğum gününde kendisine hediye edilen Jaguar Formula E lego setini toplamış ve bu araçların fotoğrafını paylaşıp, "Çocuklarla lego kuruyorum" yazmış.

 

Fernando Alonso

İspanyol pilot, Renault günlerinden bir araç üstü görüntüsü paylaşmış ve "Magny Cours. Fransa. V10." yazarak aracın motor sesine dikkat çekmiş.

 

 

Max Verstappen

Aston Martin Red Bull Racing F1 takımının Hollandalı sürücüsü Max, Hollandalı bir spor kanalında yarışın yayınlanacağını duyurmuş, "2019 sezonunda Brezilya'da kazanmama rağmen, 2016'daki bu yarış tüm zamanların en sevdiğim yarışlarından biri olmaya devam ediyor. Hatıramda kaldığı kadarıyla, çok telaşlı bir yarıştı. Pitstopta yanlış lastiğe geçmek gibi bir hata yaptık ve adeta yarışı kaybediyorduk ama pes etmedik. O an düşündüm, içimden ya hayal kırıklığına uğrarım ya da buradan çok iyi bir yarış çıkarırım dedim ve yaptığımız şey de bu oldu. Yarışın tekrarını bugün izleyebilirsiniz."

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Kanadalı Williams pilotu, simülatörünün fotoğrafını paylaşmış ve akşam yapılacak Sanal Çin GP için herkesi Twitch kanalına davet etmiş.

- George Russell: Çimleri biçerken çektiği bir videosunu paylaşmış ve altına da "pazar sürüşü" yazmış. Ayrıca Jenson Button'ın Sanal Çin GP ile ilgili yaptığı paylaşımı hikayesine eklemiş.

- Daniil Kvyat: Pek fazla paylaşım yapmayan Daniil Kvyat "With or without you" şarkısını hikayesine eklemiş.

- Fernando Alonso: İspanyol pilot, V10 paylaşımını hikayesine de eklemiş.

- Lando Norris, Antonio Giovinazzi ve Charles Leclerc: Her üç pilot da farklı hikayelerle takipçilerini akşam yapılacak olan Sanal Çin GP için Twitch hesaplarına davet etmişler.

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