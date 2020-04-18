Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 18 Nisan

Instagram Gönderileri

Carlos Sainz

McLaren'ın İspanyol sürücüsü, geçtiğimiz gün katıldığı sanal yarış etkinliğinin startını paylaşmış. Açıklamasına, "Sainz vs Ocon. (Ünlü sözüyle, ki bu Carlos'un en sevdiği şarkının adı) Smooth Operating yesterday. (Dünkü, pürüzsüz start gibi yorumlayabiliriz.)" yazmış. Yazmış yazmasına ancak görüntüde Ocon'a rastlayamıyoruz. E haliyle Fransız sürücü de altına yorum yazmış, "Bizim mücadelemizi göstermiyor :D" Sizin anlayacağınız, ilginç bir paylaşım olmuş.

Esteban Ocon

Fransız sürücü de durur mu? O da yarışın görüntülerini paylaşmış. Ancak bu sefer Carlos ve Esteban arasındaki mücadeleyi görebiliyoruz. Gönderisinin açıklamasına, "Carlos'un da dediği gibi pürüzsüz bir operasyondu. Dünkü Sainz takımı ve Ocon takımı mücadelesi gerçekten muhteşemdi." yazmış.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot, Pietro Fittipaldi ile yarış yapacağını belirtmiş ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Lando Norris: F1'in yokluğunda antrenmanlarına devam eden Britanyalı pilot, uzun süre koşmasının ardından fotoğrafını çekmiş ve bunu hikaye olarak paylaşmış.

- George Russell: Formula 2'nin paylaştığı "En çok puan alan F2 pilotları" listesini hikayesine eklemiş. Ayrıca herkesi akşam yapılacak yarış için Twitch hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Kahveyi çok seven Bottas, kendisine Kahiwa Coffee Roasters'ın makinesiyle kahve yapmış. Sonrasında da bunu paylaşmış. Ayrıca yapbozu bir araya getirmeye çalışan kız arkadaşı Tiffany Cromwell'in görüntüsünü paylaşmış.

- Romain Grosjean: Doğum günü mesajı gönderen herkese teşekkür etmiş.

- Daniel Ricciardo: Avustralyalı pilot yeni bir düelloya girmiş. "Parkur" adı verilen bu düelloda neler yapıldığını merak ediyorsanız Ricciardo'nun hikayelerine bir göz atın!