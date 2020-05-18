Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 18 Mayıs

Instagram Gönderileri

F1 Resmi Hesabı

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un eşi Susie Wolff'un Instagram hesabından bir video repost yapmış. Videoda Toto, oğlunun üç tekerlekli bisikletinin arkasına binmiş. O arkadan itiyor, oğlu önden pedal çeviriyor. Bu tatlı videonun açıklamasına, "Toto evde de takım çalışmasının değerini biliyor." yazmışlar.

Charles Leclerc

Monakolu genç sürücü, bir çekimden fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Giorgio Armani ve Made to Measure'ın marka elçisi olduğum için çok mutluyum. Moda, müzik ve motorsporları her zaman tutkum olmuştur. Böyle ikonik bir markayı temsil etmek büyük bir onur."

Max Verstappen

Hollandalı sürücü spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Önce ve sonra fotoğraflarını paylaşmış ve ortaya komik bir durum çıkmış.

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü samanlıkların önünde arazi aracının üstünde fotoğraf çekinmiş.