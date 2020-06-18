Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 18 Haziran

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, vücut çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Dünyada yaşanan onca şeyden tek kaçışım vücudumu çalıştırmak ve tüm duygu ve enerjimi bedenimi daha güçlü hale getirmeye kanalize etmek. Bu şimdiye kadar yaşadığım en iyi antrenman dönemi oldu, duramıyorum ve durmayacağım! Hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmak çok önemli, sadece 20 dakika bile olsa sizleri spor yapmaya teşvik etmek istiyorum. Her küçük gelişme yardım eder." yazmış.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü bisiklet sürerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. "Korsika'da bisiklet sürüyorum ve eğleniyorum." açıklamasını eklemiş.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, bu hafta sonu kendi takımından sürücülerle iRacing platformunda Le Mans 24 Saat yarışında yarışacağını söylemiş ve takipçilerini izlemeye davet etmiş.

Lando Norris

Genç İngiliz sürücü, maske ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Herhangi bir açıklama yazmamış.



Carlos Sainz

İspanyol sürücü, maskeyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Karantinadan çıkış." açıklamasını yazmış.