Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Temmuz

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, antrenman seansı çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Aldatıcı şartlarda zorlu bir seans oldu. Bu da seanstan sonraki dağılmış halim. Sizler nereden takip ediyorsunuz? (Kendini kastetmiş.)

Valtteri Bottas

Islak şartlarda pistte yol alırken fotoğrafını paylaşmış.

Charles Leclerc

Monakolu sürücü kendisini bir ağabeyi olarak gördüğü Jules Bianchi'yi anmış. Geçmişten iki kareyi paylaşmış.

Açıklama: Anılar... Sen gideli 5 yıl oldu. Seni özlüyoruz Julio.

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü, kaskına hava koşulları ile ilgili esprili bir çizim yapmış.

Açıklama: Cuma antrenmanları için her şey hazır.

Romain Grosjean

Fransız sürücü aracının yağmurlu koşullarda çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Hungaroring'de güzel bir gün. Sabah kuru, öğleden sonra ise ıslaktı. Araç iyi hissettiriyordu be onu daha hızlı yapmak için neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz.

Lando Norris

İngiliz genç sürücü, kokpitten bir fotoğrafını paylaşmış.

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü direksiyonu henüz takılmamışken kokpitte çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Haftaya Alfa duruşu ile başlayalım bakalım.

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Yağmurda iyi eğlendik ancak sensör arızası yüzünden birinci antrenmanı kaçırmamız kötü oldu. Yarın sıralamalara kadar düzeltmeye çalışacağız. Bir sürü iş bizi bekliyor.

George Russell

İngiliz genç sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış.

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, aracının fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Birinci antrenmanda bir ritim yakalamak iyi hissettirdi ki bu pist için çok önemli. Hava durumundan dolayı ikinci antrenmanda pek aksiyon yoktu, yarının bize neler getireceğini göreceğiz.