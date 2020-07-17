Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP3:
13 Saat
:
52 Dakika
:
32 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Temmuz

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 17:46

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 17 Temmuz gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, antrenman seansı çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Aldatıcı şartlarda zorlu bir seans oldu. Bu da seanstan sonraki dağılmış halim. Sizler nereden takip ediyorsunuz? (Kendini kastetmiş.)

 

 

Valtteri Bottas

Islak şartlarda pistte yol alırken fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Charles Leclerc

Monakolu sürücü kendisini bir ağabeyi olarak gördüğü Jules Bianchi'yi anmış. Geçmişten iki kareyi paylaşmış.

Açıklama: Anılar... Sen gideli 5 yıl oldu. Seni özlüyoruz Julio.

 

 

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü, kaskına hava koşulları ile ilgili esprili bir çizim yapmış.

Açıklama: Cuma antrenmanları için her şey hazır.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü aracının yağmurlu koşullarda çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Hungaroring'de güzel bir gün. Sabah kuru, öğleden sonra ise ıslaktı. Araç iyi hissettiriyordu be onu daha hızlı yapmak için neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz.

 

 

Lando Norris

İngiliz genç sürücü, kokpitten bir fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü direksiyonu henüz takılmamışken kokpitte çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Haftaya Alfa duruşu ile başlayalım bakalım.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Yağmurda iyi eğlendik ancak sensör arızası yüzünden birinci antrenmanı kaçırmamız kötü oldu. Yarın sıralamalara kadar düzeltmeye çalışacağız. Bir sürü iş bizi bekliyor.

 

 

George Russell

İngiliz genç sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, aracının fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Birinci antrenmanda bir ritim yakalamak iyi hissettirdi ki bu pist için çok önemli. Hava durumundan dolayı ikinci antrenmanda pek aksiyon yoktu, yarının bize neler getireceğini göreceğiz.

 
Sonraki haber
FIA, sezon öncesinde Racing Point'in frenlerini incelememiş!

Önceki haber

FIA, sezon öncesinde Racing Point'in frenlerini incelememiş!

Sonraki haber

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"
Formula 1 / Formula 1
57dk

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!

FIA, sezon öncesinde Racing Point'in frenlerini incelememiş!
Formula 1 / Formula 1
2s

FIA, sezon öncesinde Racing Point'in frenlerini incelememiş!

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!

Hamilton, diz çökmeyen pilotlarla özel olarak görüşmüş
Formula 1 / Formula 1

Hamilton, diz çökmeyen pilotlarla özel olarak görüşmüş

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı
Formula 1 / Formula 1

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

Leclerc: "Daha iyiyiz, ama Mercedes'le savaşacak kadar değil"
Formula 1 / Formula 1
2s

Leclerc: "Daha iyiyiz, ama Mercedes'le savaşacak kadar değil"

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"
Formula 1 / Formula 1
1s

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"

Son Haberler

Pirelli, 2021 prototip lastiklerini 2020'de yarışlarda test edecek
Formula 1 / Formula 1
4dk

Pirelli, 2021 prototip lastiklerini 2020'de yarışlarda test edecek

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"
Formula 1 / Formula 1
57dk

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"

FIA, esnek kanatları durdurmak için yeni yöntem arıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

FIA, esnek kanatları durdurmak için yeni yöntem arıyor

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"
Formula 1 / Formula 1
1s

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"

57dk
2
Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!

3
Formula 1

FIA, sezon öncesinde Racing Point'in frenlerini incelememiş!

2s
4
Formula 1

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!

5
Formula 1

Hamilton, diz çökmeyen pilotlarla özel olarak görüşmüş

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Son Haberler

Pirelli, 2021 prototip lastiklerini 2020'de yarışlarda test edecek
F1

Pirelli, 2021 prototip lastiklerini 2020'de yarışlarda test edecek

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"
F1

Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"

FIA, esnek kanatları durdurmak için yeni yöntem arıyor
F1

FIA, esnek kanatları durdurmak için yeni yöntem arıyor

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"
F1

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Temmuz
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Temmuz

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.