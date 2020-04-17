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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Nisan
Ekleyen:
, Editör
17 Nis 2020 19:53

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 17 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli İspanyol sürücü Carlos, simülatörünü kurmasının ardından bu Pazar düzenlenecek F1 yarışına katılacağını söylemiş.

 

 

 

George Russell

George Russell, evde olduğu zamanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Bahçesinde yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan sürücü, "Evde kalın, sağlıklı kalın, daha fazla George Russell tarifi için beklemede kalın." açıklamasını eklemiş.

 

 

 

Romain Grosjean

Bugün doğum günü olan Fransız sürücü eşinin onun için yaptığı çikolatalı doğum günü pastasını övmüş, "Doğum günü çocuğuyum. Hiçbir şey eşimin yaptığı çikolatalı pastayı geçemez. Hala genç hissediyorum, her şey yolunda."

 

 

 

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsüsü Valtteri, ülkesinden çıkan el dezenfektanını övmüş, "En iyi el dezenfektanı Finlandiya'dan! Tüm hayatım boyunca çeşitli el hijyeni ürünleri kullandım. Geçen sene Finlandiya'da bakteri ile mücadele eden bir inovasyonuna geçiş yaptım. Bu hafta ürün test edildi, ve koronavirüse karşı etkisi onaylandı. Ellerinizi yıkamayı unutmayın ve hijyeninize her zaman özen gösterin."

 

 

 

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, Race For The World'ün üçüncü ayağını takipçilerine hatırlatarak onları Twitch kanalına davet etmiş.

 

 

 

Pierre Gasly

Fransız sürücü, bugün doğum günü olan Romain Grosjean'ı tebrik etmiş ve geçmişteki bir ödül töreninden fotoğraflarını paylaşmış.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü de Race For The World yarışına katılıyor. Takipçilerine yarışı hatırlatmış, bağış yapmaya ve izlemeye davet etmiş.

 

 

 

Instagram Hikayeleri

- George Russell: Charles Leclerc ile birlikte Euro Truck Simulator 2 oyununa giren George Russell, o anlara dair görüntüler paylaşmış. İkilinin kullandığı tırlar temas yaşamış ve hatta Leclerc takla dahi atmış!

Daha sonra takipçilerini Race For The World'ün son ayağı için Twitch hesabına davet etmiş.

- Romain Grosjean: Doğum günü kutlamalarına dair çeşitli mesajları hikayesinde paylaşmış. Ayrıca kendisine yeni bir Jaguar lego seti hediye edilmiş ve bunu hikayesine eklemiş.

- Nicholas Latifi ve Lando Norris: Hem Latifi hem de Norris, takiplerini Race For The World'ün son ayağına davet eden hikayeler atmışlar.

- Charles Leclerc: Monakolu sürücü, Euro Truck Simulator 2 oyunundan görüntüler paylaşıp, herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Esteban Ocon: Benq tarafından kendisine gönderilen ekranın görüntüsünü paylaşmış ve bunun için Benq markasına teşekkür etmiş.

- Carlos Sainz: İspanyol pilot, hafta sonu yapılacak Çin Sanal Grand Prix'sine katılacağının müjdesini vermiş.

- Kimi Raikkonen: Kafede bir ürün tabelasında eşinin adını gören Kimi, fotoğrafını çekip eşiyle paylaşmak istemiş. Kimi'den beklenmedik bir hareket.

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