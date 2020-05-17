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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 19:30

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 17 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsüsü Valtteri, koşmaya başlamadan hemen önce çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Hazır, dikkat..." yazmış.

 

 

Charles Leclerc

Monakolu genç sürücü, arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Bu fotoğraf koronavirüsten önce çekilmiştir." yazmış.

 

 

George Russell

İngiliz sürücü takipçilerinin halini hatrını sorduğu bir video yayınlamış. "Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, evdeyim. Kendimi meşgul ediyorum, spor yapıyorum, sim racingde bizimkilerle (Albon, Latifi, Leclerc, Norris...) yarışıyorum. Takım değiştirenler oldu. Yarışmayı çok özledim. Formula 1'i tekrar başlatmak için herkes çok çalışıyor biliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere."

 

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, McLaren aracının başında çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Aşikar ki bu hafta sonu kariyerimin en heyecanlı zamanlarından birisi oldu. Ancak şu an en çok isteğim şey arkadaşlarımla yarışmaya geri dönebilmek. Umarım hepiniz iyisinizdir. En kısa zamanda motorları ateşleyeceğimize eminim." yazmış.

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Lewis Hamilton: Gökyüzünün fotoğrafını çeken Hamilton, herkesin iyi bir pazar günü geçirmesini dilemiş. Sonrasında da kendi fotoğraflarını paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Koşu antrenmanıyla güne başlayan Bottas,  sonrasında kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bisiklet sürüşü yapmış. Öğleye doğru da birlikte pankek yapmışlar.

- Charles Leclerc: Twitch hesabıyla ilgili bir paylaşım yapan Leclerc, sonrasında kız arkadaşının hikayesini kendi profilinde paylaşmış.

- Fernando Alonso: Bisiklet sürüşüne çıkan Alonso, harika bir manzara fotoğrafı paylaşmış.

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