Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Haziran

Lewis Hamilton

Lewis, daha önce de paylaştığı küçükken karate yaptığı fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Kendimi savunmayı öğreniyordum. Daha küçük bir çocuk olarak, güvende kalabilmek, aynı zamanda kendileri için savaşabileceklerini hissetmeyenleri savunabilmek istedim. Bir çocuğun zorbalığa uğramamasına yardım etmek muhtemelen okul hayatımın tek önemli olayıydı ama minnettar olduğum bir şeydi. Dövüş sanatlarında öğrendiğiniz disiplini günlük yaşamınızda da uygulayabilirsiniz ve bu disiplin hayallerimi özgüvenli bir şekilde kovalamamda bana yardımcı oldu." yazmış.

Paylaştığı diğer bir gönderide ise Muhammad Ali'nin bir röportajını paylaşmış. Ali'nin, kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğundan bahsetmiş.

Romain Grosjean

Buğulu bir Haas aracı paylaşmış ve bunun hangisi olduğunu sormuş.

Esteban Ocon

Genç Fransız sürücü, Renault aracı ile test yaparken çekilmiş videolarını paylaşmış. "Bunu çok özlemişim. Önümüzdeki Avusturya Grand Prix'si için 145 turluk bir testi geride bıraktık. Kendimi tazelenmiş ve hazır hissediyorum." açıklamasını yazmış.

Daniil Kvyat

Genç Rus sürücü, box yaparken çekilmiş videolarını paylaşmış.

Carlos Sainz Jr.

İspanyol sürücü, efsane bir yarışçı olan babası Carlos Sainz'ı Princess of Asturias ödülüne layık görüldüğü için tebrik etmiş.

George Russell

İngiliz sürücü, babası ile birlikte karting aracı başında çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Baba oğul tüm gücümüzle geri döndük." yazmış.