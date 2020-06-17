Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Haziran

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Haziran
Ekleyen:
, Editör
17 Haz 2020 17:49

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 17 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

Lewis, daha önce de paylaştığı küçükken karate yaptığı fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Kendimi savunmayı öğreniyordum. Daha küçük bir çocuk olarak, güvende kalabilmek, aynı zamanda kendileri için savaşabileceklerini hissetmeyenleri savunabilmek istedim. Bir çocuğun zorbalığa uğramamasına yardım etmek muhtemelen okul hayatımın tek önemli olayıydı ama minnettar olduğum bir şeydi. Dövüş sanatlarında öğrendiğiniz disiplini günlük yaşamınızda da uygulayabilirsiniz ve bu disiplin hayallerimi özgüvenli bir şekilde kovalamamda bana yardımcı oldu." yazmış.

Paylaştığı diğer bir gönderide ise Muhammad Ali'nin bir röportajını paylaşmış. Ali'nin, kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğundan bahsetmiş.

 

 

Romain Grosjean

Buğulu bir Haas aracı paylaşmış ve bunun hangisi olduğunu sormuş.

 

 

Esteban Ocon

Genç Fransız sürücü, Renault aracı ile test yaparken çekilmiş videolarını paylaşmış. "Bunu çok özlemişim. Önümüzdeki Avusturya Grand Prix'si için 145 turluk bir testi geride bıraktık. Kendimi tazelenmiş ve hazır hissediyorum." açıklamasını yazmış.

 

 

Daniil Kvyat

Genç Rus sürücü, box yaparken çekilmiş videolarını paylaşmış.

 

 

Carlos Sainz Jr.

İspanyol sürücü, efsane bir yarışçı olan babası Carlos Sainz'ı Princess of Asturias ödülüne layık görüldüğü için tebrik etmiş.

 

 

George Russell

İngiliz sürücü, babası ile birlikte karting aracı başında çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Baba oğul tüm gücümüzle geri döndük." yazmış.

 
Sonraki haber
Racing Point, Silverstone'daki testi başarılı şekilde tamamladı

Önceki haber

Racing Point, Silverstone'daki testi başarılı şekilde tamamladı

Sonraki haber

F1 2020 oyununda "en kötü" motor üreticisi Honda, "en iyisi" Ferrari olacak

F1 2020 oyununda "en kötü" motor üreticisi Honda, "en iyisi" Ferrari olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1 yönetimi, değişime desteğinden ötürü Hamilton'a teşekkür etti

2
Formula 1

Hamilton, Marko'yu sarf etmediği sözler için mi eleştirdi?

3
Formula 1

F1 2020 oyununda "en kötü" motor üreticisi Honda, "en iyisi" Ferrari olacak

3s
4
Formula 1

McLaren da F1 takımından hisse satma fikrine açık!

16dk
5
Formula 1

Todt: "Alonso ve Vettel, araç yüzünden Ferrari ile şampiyon olamadı"

Son Videolar

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

Son Haberler

McLaren da F1 takımından hisse satma fikrine açık!
F1

McLaren da F1 takımından hisse satma fikrine açık!

F1 2020 oyununda "en kötü" motor üreticisi Honda, "en iyisi" Ferrari olacak
F1

F1 2020 oyununda "en kötü" motor üreticisi Honda, "en iyisi" Ferrari olacak

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 17 Haziran

Racing Point, Silverstone'daki testi başarılı şekilde tamamladı
F1

Racing Point, Silverstone'daki testi başarılı şekilde tamamladı

Formula 1 yönetimi, değişime desteğinden ötürü Hamilton'a teşekkür etti
F1

Formula 1 yönetimi, değişime desteğinden ötürü Hamilton'a teşekkür etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.