Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Temmuz
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 16 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Kevin Magnussen
Danimarkalı sürücü sponsoru Jack&Jones ile kendi tişört serisini çıkartmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü sırt çantası ile yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Postacı geldi! Zarfınız hangisi?
Lando Norris
McLaren sürücüsü, Macaristan'da etrafı izlerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Bir şeyler okuyabildiğin ve işler bitti dediğin o gün.
Antonio Giovinazzi
Ekibiyle pist yürüyüşü yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Yalnız gidersen ne hızlı ne de uzağa gidebilirsin. Burası F1!
Pierre Gasly
Fransız genç sürücü ekibiyle pist yürüyüşü yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
George Russell
İngiliz sürücü ördekli tişörtü ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Önümüzdeki sene için ördeklerimi sıraladım. Burada ördekleri sıralamak, hazırlıkları tamamlamak anlamında kullanılan bir deyim.
Nicholas Latifi
Kanadalı sürücü, Williams tırı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: 2021 sezonuna Williams ile devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Yakın geleceğimin hangi yönde ilerleyeceğini bilsem de bu seneki hedefim etkilenmedi. Şu an tam anlamıyla 2020 sezonuna odaklanmış durumdayım. Aracımdan ve kendimden en iyi verimi almayı hedefliyorum.
Lance Stroll
Kanadalı sürücü fotoğrafını paylaşmış.
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