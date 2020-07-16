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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Temmuz

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 17:38

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 16 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü sponsoru Jack&Jones ile kendi tişört serisini çıkartmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü sırt çantası ile yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Postacı geldi! Zarfınız hangisi?

 

 

Lando Norris

McLaren sürücüsü, Macaristan'da etrafı izlerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Bir şeyler okuyabildiğin ve işler bitti dediğin o gün.

 

 

 

Antonio Giovinazzi

Ekibiyle pist yürüyüşü yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Yalnız gidersen ne hızlı ne de uzağa gidebilirsin. Burası F1!

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü ekibiyle pist yürüyüşü yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

George Russell

İngiliz sürücü ördekli tişörtü ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Önümüzdeki sene için ördeklerimi sıraladım. Burada ördekleri sıralamak, hazırlıkları tamamlamak anlamında kullanılan bir deyim.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, Williams tırı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: 2021 sezonuna Williams ile devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Yakın geleceğimin hangi yönde ilerleyeceğini bilsem de bu seneki hedefim etkilenmedi. Şu an tam anlamıyla 2020 sezonuna odaklanmış durumdayım. Aracımdan ve kendimden en iyi verimi almayı hedefliyorum.

 

 

Lance Stroll

Kanadalı sürücü fotoğrafını paylaşmış.

 
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