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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 19:42

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 16 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Esteban Ocon

Fransız takımın Fransız sürücüsü, McLaren sürücüsü Carlos Sainz ile Gran Tourismo sanal yarışına katılacağını duyurmuş. Yarış Cuma saat 20.00'da!

 

 

Lando Norris

McLaren'in genç sürücüsü Lando, tüm dünyanın konuştuğu, 99 yaşındaki savaş gazisi Yüzbaşı Tom Moore'un yakında gerçekleşecek 100. doğum gününü tebrik etmiş ve ona yaptıkları için teşekkür ederek, McLaren Teknoloji Merkezi'ne davet etmiş. (Tabii ki koronavirüs geçtikten sonra. Yüzbaşı Tom'un neden dünya çapında konuşulduğunu bilmek isterseniz, kendisi bir yürüteç yardımıyla yaşına bakmaksızın bahçesinin 100 kez turladı. Ve bu süreç boyunca koronavirüs hastaları için İngiltere Ulusal Sağlık Servisi için tamı tamına 12 milyon pound (15 milyon dolar) bağış topladı. Böyle güzel şeyleri görmek insanı mutlu ediyor, darısı bizim başımıza diyelim. Bana sorarsanız, Tom'u görüp hepimiz feyz almalıyız. Tebrikler Tom!

 

 

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, F1 aracının çimenlik bir tepeden çıkıyor gibi duran fotoğrafını paylaşmış ve hayranlarına aracın gittiği pisti tanıyıp tanımadıklarını sormuş. Cidden yanıltıcı bir fotoğraf, sizce neresi?

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Daniel Riccardo: Düellolarına bir yenisini daha eklemiş. Bu kez, üç tenis topunu sürekli olarak yere düşürmeden duvara atıp sonrasında tutan Ricciardo, aynı zamanda sol bacağını havada tutmaya çalışıyor. Sizce başarmış mıdır?

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot, Williams'ın efsanevi takım patronu Sir Frank Williams'ın fotoğrafını paylaşmış ve doğum gününü kutlamış. Latifi, "Doğum günün kutlu olsun patron" yazmış.

- Romain Grosjean: Fransız pilot yine aşçı yönünü konuşturmuş ve hazırladığı şeyin görüntüsünü paylaşmış. Daha sonra da kaskla çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış.

- Alex Albon: Kardeşi Luca Albon'a yönelik açılan bir fan sayfasının fotoğrafını paylaşmış. Bu fan sayfasının profil resminde Luca'nın komik bir fotoğrafı yer alıyor ve Taylandlı pilot buna dikkat çekmiş.

- Lando Norris: Takipçilerini canlı yayın yaptığı Twitch hesabına davet etmiş.

- George Russell: İngiliz pilot da Frank Williams'ın fotoğrafını paylaşıp doğum gününü kutlamış.

- Charles Leclerc: Cuma, cumartesi ve pazar günü üç ayrı yarışa katılacağını yazmış. Herkese bu yarışları Twitch hesabından yayınlayacağının müjdesini de vermiş.

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