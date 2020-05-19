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Formula 1 / Son dakika

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan
Ekleyen:
, Editör
19 May 2020 17:40

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 19 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Alfa Romeo Racing Resmi Hesabı

İtalyan takım sürücüleri Kimi Raikkonen'in ip üzerinde dengede kalmaya çalışırken çekilmiş videosunu paylaşmışlar. Açıklamaya da "Her şeyde yetenekli." yazmışlar.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, AutoHebdo dergisi için F1 2020 oyununu denediği bir fotoğraf paylaşmış.

 

Diğer bir paylaşımında ise güzel eşi Marion Grosjean'ın fotoğrafını paylaşmış.

 

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