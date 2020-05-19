Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 19 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Alfa Romeo Racing Resmi Hesabı
İtalyan takım sürücüleri Kimi Raikkonen'in ip üzerinde dengede kalmaya çalışırken çekilmiş videosunu paylaşmışlar. Açıklamaya da "Her şeyde yetenekli." yazmışlar.
Romain Grosjean
Fransız sürücü Romain, AutoHebdo dergisi için F1 2020 oyununu denediği bir fotoğraf paylaşmış.
Diğer bir paylaşımında ise güzel eşi Marion Grosjean'ın fotoğrafını paylaşmış.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan
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