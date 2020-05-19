Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan

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Alfa Romeo Racing Resmi Hesabı

İtalyan takım sürücüleri Kimi Raikkonen'in ip üzerinde dengede kalmaya çalışırken çekilmiş videosunu paylaşmışlar. Açıklamaya da "Her şeyde yetenekli." yazmışlar.

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, AutoHebdo dergisi için F1 2020 oyununu denediği bir fotoğraf paylaşmış.

Diğer bir paylaşımında ise güzel eşi Marion Grosjean'ın fotoğrafını paylaşmış.

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