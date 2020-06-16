Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Haziran

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, Together Band markasının marka elçisi olmuş ve bunun ilgili bir videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Herkes, nereden geldikleri veya ciltlerinin renginin ne olduğu önemli olmaksızın kaliteli bir eğitime erişmelidir. Nelson Mandela'nın dediği gibi, 'Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.' Şok edici bir şekilde, küresel olarak okullara ve eğitime erişimi olmayan milyonlarca çocuk var. Bunun değişmesi gerekiyor, bu yüzden Together Band'in elçisi olduğumu duyurmaktan onur duyuyorum. 4. Küresel Hedef olan Kaliteli Eğitim için takım kurdum. Bu önemli mesajı yaymak için, yakınlarda Alperton Toplum Servisi'ni ziyaret ettim ve inanılmaz öğrencileriyle eğitimin önemi, okuldaki deneyimlerim ve disleksi ile büyümenin nasıl bir şey olduğu hakkında konuştum.

Together Band giyerek kaliteli eğitim için farkındalık yaymak adına bana katılın. İkinci bilekliğimi dostum Serena Williams ile paylaşıyorum. Kendisi çocukları ve onların iyi bir eğitim almasını önemseyen biridir." yazmış.

Max Verstappen

Car Next sitesi için F1 efsanesi David Coulthard ile röportaj koltuğuna oturan Max, fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "DC bana bir kez daha açıklıyor." yazmış.

Alex Albon

Red Bull sürücüsü, golfçü kız arkadaşının doğum gününü kutlamış. Açıklamasına "Bu küçük sersemin doğum gününü kutluyorum. Yaşlandıkça bilgeleşirsin derler ama.... işte...." yazmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, arkadaşlarıyla bisiklet sürerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamaya, "En iyi şekilde yapıyoruz." veya bizim deyimimizle "Yaşıyoruz bu hayatı." yazmış.

Lando Norris

Genç İngiliz sürücü kolunun altına aldığı kaskıyla poz vermiş. Açıklamaya, "Yakında bunu kolumun altından alıp kafama yapıştıracağım." yazmış.

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü Red Bull Ring'deki test gününden bir video paylaşmış. Açıklamaya, "Bugün, hızlı sürmenin nasıl hissettirdiğini hatırladım. Eğlenceliydi. Havalıydı. Tamamdır. Görüşürüz."

George Russell

Genç İngiliz sürücü, Williams'ın kapısının önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Geri dönmek harika. Şimdi iş başına!" açıklamasını yazmış.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, Williams'ın kapısının önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Geri dönüşün ilk günü. İşleri rayına oturtmak için yoğun bir program hazırlandı." açıklamasını yazmış.

Pierre Gasly

Fransız sürücü Pierre, Hawkers güneş gözlüklerinin marka yüzü olmuş. Heyecanlı içeriklerin geleceğini müjdelemiş.