Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 15 Nisan

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Monakolu pilot , Michael Schumacher'le çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış.

Bu fotoğrafta Michael Schumacher, Charles Leclerc'in de aralarında bulunduğu genç pilotlara imza dağıtıyor.

Leclerc, fotoğrafın altına da şu notu düşmüş: "Bu resmi tekrar bulduğum için çok mutluyum. Yıllar önce Paul Ricard'daki karting pistinde test yapıyordum ve Michael da F1 pistinde test yapıyordu. Onunla tanıştık, tulumlarınızı imzaladı ve padoka gitmende önce bizimle biraz konuştu. O zamanlar onun yarıştığı takımda araç kullanacağımı hiç düşünmemiştim."

Romain Grosjean

Geçtiğimiz günlerde yeni simülatörünü kuran Romain Grosjean, simülatör başında çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış ve "İlk doğum günü hediyesi geldi! Teşekkürler Acer ve Predator Gaming." yazmış.

Ayrıca Haas ekibiyle çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış ve yarışa geri dönmek için sabırsızlandığını belirtmiş.

Max Verstappen

Hollandalı pilot, bu gece Team Redline'ın düzenlediği bir etkinlikte turuncu bir yarış aracını kullanacağını belirtmiş ve "Bu sürücü gurubuyla tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum." yazmış.

Valentino Rossi

Efsane MotoGP sürücü, köpeğiyle birlikte gölün kenarında otururken çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış.

Instagram Hikayeleri

- Valentino Rossi: İtalyan sürücü, kız arkadaşıyla çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış. Sonrasında yine eski fotoğraflarından bazılarını hikayesine eklemiş

- Valtteri Bottas: Fin pilot, sabah kahvaltısına dair görüntüler paylaşan kız arkadaşı Tiffany Cromwell'in hikayesini paylaşmış. Akşamüzeri de kız arkadaşının kondisyon bisikletindeki görüntülerini de hikayesine eklemiş.

- Lando Norris: İngiliz pilot, yine antrenman yaptığı yere dair bir görüntü paylaşmış.

- Romain Grosjean: ACER tarafından kendisine hediye edilen ekranın görüntülerini paylaşmış.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot, Alex Albon ve Arthur Leclerc ile saat 22:00'de Fortnite oynayacağını söylemiş ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

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