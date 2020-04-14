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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Nisan
Ekleyen:
, Editör
14 Nis 2020 17:00

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 14 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Nicholas Latifi

Kanadalı pilot, sezon öncesi testlerinden bir araç üstü görüntüsü paylaşmış ve "Yoğun çalışmamızın neden bu kadar önemli olduğunu gösteren 47 saniye!" yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız pilot bugün F1'in Instagram hesabıyla canlı yayın yapacağını açıklamış ve bununla ilgili bilgi vermiş.

Daha sonra, canlı yayında yaşanan bir aksaklıktan sonra başka bir post daha atarak sorun yaşadıklarını ve bunun için üzgün olduğunu belirtmiş.

 

 

Sergio Perez

Kendi derneği aracılığıyla Meksika halkına bakliyat bağışında bulunan Perez, kendilerine verilen inanılmaz destekten ötürü teşekkür etmiş.

 

 

Instagram Hikayeleri

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot, bugün ikincisi gerçekleştirecek olan Race For the World etkinliğini seyretmeleri için takipçilerini Twitch kanalına davet etmiş.

- Daniel Ricciardo: Nispeten karantina dönemini eğlenerek geçiren Avustralyalı pilot, bugüne antrenmanla başlamış ve o anlara dar görüntüler paylaşmış. Ayrıca yeni bir düello başlatmış ve hareket halindeyken çöp kovasına su şişesi fırlatmış. Sizce isabet ettirmiş midir?

- Lando Norris: İngiliz pilot, ormanda koşarken bir görüntü paylaşmış ve herkese iyi bir gün geçirmesini dilemiş. Daha sonra da yeni kulaklık ve klavyesi için Logitech'e teşekkür etmiş.

- George Russell: Britanyalı pilot kendi fotoğrafını paylaşmış ve 'umarım hepiniz iyi bir gün geçirirsiniz' yazmış.

- Charles Leclerc: 2019 Bakü sıralama turlarında kaza yapan Leclerc, bu kez sanal yarışta aynı yerde kaza yapmış ve o anlara dair görüntü paylaşmış. Ayrıca Race For the World etkinliği için takipçilerini Twitch kanalına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile kardan adam yapmış ve buna dair bir görüntü paylaşmış.

- Antonio Giovinazzi: İtalyan sürücü de sanal yarışa dair görüntü paylaşan isimlerden bir diğeri olmuş.

- Esteban Ocon: Fransız pilot, simülatör alan pilotlar arasına katılmış. Yeni bir direksiyon seti ile pedal takımı alan Ocon, bunun için Fanatec'e teşekkür etmiş. Ayrıca geçmişte kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşmış.

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