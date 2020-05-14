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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 17:44

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 14 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Carmen Jorda

Ünlü İspanyol sürücülerden Carmen, Carlos'u ile çekilmiş gençlik ve günümüz fotoğraflarını paylaşmış ve onu tebrik etmiş. "Görülüyor ki zaman ilerledikçe sen de kariyerinde ilerlemişsin. Artık Ferrari tarihinde adı geçen birkaç İspanyol sürücüden birisin Carlos, tebrik ederim."

 

 

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, bisiklet sürerken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Yarış aracı yok, öyleyse biz de bisiklet süreriz " demiş.

 

 

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü Renault tulumuyla olan fotoğrafını paylaşmış ve açıklamaya, "Renault takımına kabul edildiğim ve orada geçirdiğim zaman için minnettarım. Ancak henüz bitmedi, bu sene piste yeniden çıkabilmek için sabırsızlanıyorum. Yeni bölüm benim için henüz başlamadı, o halde bunı güçlü bir şekilde bitirelim. Teşekkürler." yazmış.

 

 

Kimi Raikkonen

Serhan Acar'ın deyimiyle yaşlı kurt, herkese taş çıkartıyor. Motokros antrenmanı yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Kimi oldukça mutlu görünüyor.

 

 

Nicholas Latifi

Yarı İranlı yarı Kanadalı sürücü Latifi, eski fotoğraflarını karıştırırken 2012'deki Vallelunga F3 zaferinden (ilk zaferi) fotoğraflara rastlamış. "Güzel zamanlardı." diyerek o günleri yad etmiş.

 
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