Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 18:21

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 14 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, üç sene önceki Londra Greenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişiyi ve olaydan etkilenen herkesi anmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, Sanal Le Mans 24 yarışını üçüncü tamamlayan takımını kutlamış. Bu organizasyonu ve sürücülerini performanslarından ötürü tebrik etmiş. İş ortaklarına da teşekkür etmiş.

 

 

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü, kaskı ile çekilmiş videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Bugün, 3 hafta oluyor." yazmış.

 

 

George Russell

İngiliz genç sürücü, sanal F1 şampiyonasını lider tamamlayarak şampiyon oldu. Simülatörü ile fotoğrafını paylaşan George, "Gerçek/büyük bir şey olmayabilir ancak yine liderlik ve zafer için mücadele etmek güzeldi. Bu hissi özlemişim. Seriyi tahmin ettiğimden daha çok sevdim. Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi ortaya koyarak yapın. Sanal GP Şampiyonu... Cheers (değişik anlamlara yorulabilecek bir sevinç ünlemi)..." açıklamasını düşmüş.

 
Sonraki haber
Bottas: "Ters gridli sıralama yarışı fikri adil değil"

Önceki haber

Bottas: "Ters gridli sıralama yarışı fikri adil değil"

Sonraki haber

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film

2
Formula 1

Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor

3
Formula 1

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!

1s
4
Formula 1

Webber: "Alonso, kazanamayacağı bir araçla neden geri dönsün?"

5
Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ı bir kez yenebilirim ama her yıl yenebilir miyim bilmiyorum"

Son Videolar

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

Son Haberler

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!
F1

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran

Bottas: "Ters gridli sıralama yarışı fikri adil değil"
F1

Bottas: "Ters gridli sıralama yarışı fikri adil değil"

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"
F1

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film
F1

İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.