Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 14 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
İngiliz şampiyon, üç sene önceki Londra Greenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişiyi ve olaydan etkilenen herkesi anmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, Sanal Le Mans 24 yarışını üçüncü tamamlayan takımını kutlamış. Bu organizasyonu ve sürücülerini performanslarından ötürü tebrik etmiş. İş ortaklarına da teşekkür etmiş.
Daniel Ricciardo
Avustralyalı sürücü, kaskı ile çekilmiş videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Bugün, 3 hafta oluyor." yazmış.
George Russell
İngiliz genç sürücü, sanal F1 şampiyonasını lider tamamlayarak şampiyon oldu. Simülatörü ile fotoğrafını paylaşan George, "Gerçek/büyük bir şey olmayabilir ancak yine liderlik ve zafer için mücadele etmek güzeldi. Bu hissi özlemişim. Seriyi tahmin ettiğimden daha çok sevdim. Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi ortaya koyarak yapın. Sanal GP Şampiyonu... Cheers (değişik anlamlara yorulabilecek bir sevinç ünlemi)..." açıklamasını düşmüş.
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