Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, üç sene önceki Londra Greenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişiyi ve olaydan etkilenen herkesi anmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, Sanal Le Mans 24 yarışını üçüncü tamamlayan takımını kutlamış. Bu organizasyonu ve sürücülerini performanslarından ötürü tebrik etmiş. İş ortaklarına da teşekkür etmiş.

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü, kaskı ile çekilmiş videosunu paylaşmış. Açıklamasına, "Bugün, 3 hafta oluyor." yazmış.

George Russell

İngiliz genç sürücü, sanal F1 şampiyonasını lider tamamlayarak şampiyon oldu. Simülatörü ile fotoğrafını paylaşan George, "Gerçek/büyük bir şey olmayabilir ancak yine liderlik ve zafer için mücadele etmek güzeldi. Bu hissi özlemişim. Seriyi tahmin ettiğimden daha çok sevdim. Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi ortaya koyarak yapın. Sanal GP Şampiyonu... Cheers (değişik anlamlara yorulabilecek bir sevinç ünlemi)..." açıklamasını düşmüş.