Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Mayıs

Instagram Gönderileri

Sergio Perez

Meksikalı sürücü F1'in 70. yılını kutlamış. F1'in bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söylemiş.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: "Walpaper Wednesday" kapsamında seçtiği üç HD fotoğrafını hikayesinden paylaşmış.

- Romain Grosjean: Antrenörü, Grosjean'ın simülatöründe sürüş yapmış ve Fransız pilot da o anları videoya çekmiş.

- Lando Norris: Supercars'ın sanal yarışına katılan Norris, herkesi yarış için Twitch hesabına davet etmiş.

- Carlos Sainz: Formula 1'in 70. yılına dair bir video klibi hikayesine eklemiş.