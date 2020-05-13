Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Mayıs
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 13 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Sergio Perez
Meksikalı sürücü F1'in 70. yılını kutlamış. F1'in bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söylemiş.
Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!
- Nicholas Latifi: "Walpaper Wednesday" kapsamında seçtiği üç HD fotoğrafını hikayesinden paylaşmış.
- Romain Grosjean: Antrenörü, Grosjean'ın simülatöründe sürüş yapmış ve Fransız pilot da o anları videoya çekmiş.
- Lando Norris: Supercars'ın sanal yarışına katılan Norris, herkesi yarış için Twitch hesabına davet etmiş.
- Carlos Sainz: Formula 1'in 70. yılına dair bir video klibi hikayesine eklemiş.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Mayıs
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