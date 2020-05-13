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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 19:53

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 13 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Sergio Perez

Meksikalı sürücü F1'in 70. yılını kutlamış. F1'in bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söylemiş.

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: "Walpaper Wednesday" kapsamında seçtiği üç HD fotoğrafını hikayesinden paylaşmış.

- Romain Grosjean: Antrenörü, Grosjean'ın simülatöründe sürüş yapmış ve Fransız pilot da o anları videoya çekmiş.

- Lando Norris: Supercars'ın sanal yarışına katılan Norris, herkesi yarış için Twitch hesabına davet etmiş.

- Carlos Sainz: Formula 1'in 70. yılına dair bir video klibi hikayesine eklemiş.

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Editör İnci Beğen

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