Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 12 Mayıs

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü, Sebastian Vettel ile fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Senin takım arkadaşın olmak benim için çok büyük bir onur. Pistte bazı gergin anlarımız oldu. Bazen güzel anlarımız oldu bazen de ikimizin de istemediği anlar oldu ama dışarıdan bu şekilde algılanmamasına rağmen her zaman birbirimize olan saygımızı koruduk. Senin takım arkadaşın olarak öğrendiğim kadar bilgiyi daha önce öğrenmemiştim. Her şey için teşekkürler Seb." yazmış.

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü, bilgisayarda PowerPoint üzerinden slayt yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Başlangıç> Tüm Programlar> Microsoft Office> Power Point" yazmış.

Bu aslında Ferrari koltuğu için yaptığı bir gönderme. Çünkü Russell, Williams'la anlaşmadna önce İngiliz ekibe Power Point'ten hazırladığı bir slayt sunarak kendini tanıtmıştı. Şimdi şakayla karışık aynı şeyi Ferrari'ye yapacağını ima etmiş.

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- Nicholas Latifi: Bir sim yarışına katılan Nicholas Latifi, takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

- Land Norris: YouTube kanalına katıldığı bir sim yarışına dair görüntülerin olduğu bir videp klip yükleyen Lando Norris, bunu hikaye olarak paylaşmış.

- Daniel Ricciardo: Her hafta en sevdiği üç şarkıyı Instagram hesabından paylaşan Ricciardo, bu haftayı da boş geçmemiş.