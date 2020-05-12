Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 12 Mayıs

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 12 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 17:48

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 16 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar. "Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 12 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü, Sebastian Vettel ile fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Senin takım arkadaşın olmak benim için çok büyük bir onur. Pistte bazı gergin anlarımız oldu. Bazen güzel anlarımız oldu bazen de ikimizin de istemediği anlar oldu ama dışarıdan bu şekilde algılanmamasına rağmen her zaman birbirimize olan saygımızı koruduk. Senin takım arkadaşın olarak öğrendiğim kadar bilgiyi daha önce öğrenmemiştim. Her şey için teşekkürler Seb." yazmış.

 

 

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü, bilgisayarda PowerPoint üzerinden slayt yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Başlangıç> Tüm Programlar> Microsoft Office> Power Point" yazmış.

Bu aslında Ferrari koltuğu için yaptığı bir gönderme. Çünkü Russell, Williams'la anlaşmadna önce İngiliz ekibe Power Point'ten hazırladığı bir slayt sunarak kendini tanıtmıştı. Şimdi şakayla karışık aynı şeyi Ferrari'ye yapacağını ima etmiş.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Bir sim yarışına katılan Nicholas Latifi, takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

- Land Norris: YouTube kanalına katıldığı bir sim yarışına dair görüntülerin olduğu bir videp klip yükleyen Lando Norris, bunu hikaye olarak paylaşmış.

- Daniel Ricciardo: Her hafta en sevdiği üç şarkıyı Instagram hesabından paylaşan Ricciardo, bu haftayı da boş geçmemiş.

Sonraki haber
F1 takımları beş yıllık bütçe kısıtlamasını oylamaya hazırlanıyorlar

Önceki haber

F1 takımları beş yıllık bütçe kısıtlamasını oylamaya hazırlanıyorlar

Sonraki haber

F1 tarihinde bugün: 12 Mayıs

F1 tarihinde bugün: 12 Mayıs
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
51 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"

1s
2
Formula 1

"Ferrari, Sainz'la görüşmeye 2019'da başladı"

1s
3
Formula 1

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!

4
Formula 1

Button: "Vettel gibi bir yeteneğı kaybetmek üzücü olur"

42dk
5
Formula 1

Red Bull: "Vettel için takımda yer yok"

2s

Son Videolar

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

Son Haberler

Button: "Vettel gibi bir yeteneğı kaybetmek üzücü olur"
F1

Button: "Vettel gibi bir yeteneğı kaybetmek üzücü olur"

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"
F1

Baba Sainz: "İşler hızlanıyor"

"Ferrari, Sainz'la görüşmeye 2019'da başladı"
F1

"Ferrari, Sainz'la görüşmeye 2019'da başladı"

Red Bull: "Vettel için takımda yer yok"
F1

Red Bull: "Vettel için takımda yer yok"

Verstappen, Ferrari'de Ricciardo'nun değil, Sainz'ın yarışmasını bekliyor
F1

Verstappen, Ferrari'de Ricciardo'nun değil, Sainz'ın yarışmasını bekliyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.