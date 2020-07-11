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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Temmuz

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 18:12

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 11 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü bugünkü sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı! Kare kare fotoğraflarını paylaşan sürücü bugün için takıma teşekkür etmiş ve tamamen yarınki yarışa odaklandığını söylemiş.

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü ıslak pistte yol alırken yakalanmış muazzam bir fotoğrafı paylaşmış. Bugünkü sıralama yarışının onun için şaşırtmacalı olduğunu dile getirmiş.

 

 

Max Verstappen

Hollandalı genç sürücü de aracının fotoğrafını paylaşmış. Yağmurun sıralama seansını ilginç hâle getirdiğinden bahsetmiş. Elde ettiği ikincilikten mutlu olduğunu ve bu hafta aracın geçen haftaya nazaran daha iyi olduğundan bahsetmiş.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü yağmurda yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Yağmur yüzünden 3. antrenmanın iptal edilmesinin ardından araçta çıkan su pompası arızası yüzünden sıralama turlarına da katılamadığından bahsetmiş.

 

 

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü kokpitindeyken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Sıralama turlarının zorluğundan bahseden sürücü takımın iki araçta iyi iş çıkardığından bahsetmiş.

 

 

Esteban Ocon

Fransız genç sürücü araç üstü görüntüsünü paylaşmış. Sıralamada elde ettiği 5. sıra için çok mutlu olduğunu dile getirmiş.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü sırlama turlarında elde ettiği 7. sıra için mutluluğunu dile getirmiş.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan genç sürücü Q2'ye kadar mücadele ettiğini ancak kötü sonuç aldığını dile getirmiş. Yarın gerçek hızlarını göstereceklerinden bahsetmiş.

 

 

Carlos Sainz

İspanyol sürücü sıralamalarda üçüncü sırayı elde ettiği için havalarda uçuyor. Fotoğraflarını ve araç üstü videosunu paylaşan sürücü mutluluğunu fazlasıyla göstermiş.

 

 

George Russell

İngiliz genç sürücü, bugün sıralamalarda elde ettiği sırası için çok mutlu.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü bugünkü sıralama turlarının kendisi için nasıl geçtiğini yorumlamış.

 

 

Sergio Perez

Meksikalı sürücü, takımının gücünden bahsetmiş. Daha önce gerilerden gelip elde ettikleri başarıları hatırlatmış.

 
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