Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Temmuz
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 11 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Lewis Hamilton
İngiliz sürücü bugünkü sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı! Kare kare fotoğraflarını paylaşan sürücü bugün için takıma teşekkür etmiş ve tamamen yarınki yarışa odaklandığını söylemiş.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücü ıslak pistte yol alırken yakalanmış muazzam bir fotoğrafı paylaşmış. Bugünkü sıralama yarışının onun için şaşırtmacalı olduğunu dile getirmiş.
Max Verstappen
Hollandalı genç sürücü de aracının fotoğrafını paylaşmış. Yağmurun sıralama seansını ilginç hâle getirdiğinden bahsetmiş. Elde ettiği ikincilikten mutlu olduğunu ve bu hafta aracın geçen haftaya nazaran daha iyi olduğundan bahsetmiş.
Romain Grosjean
Fransız sürücü yağmurda yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Yağmur yüzünden 3. antrenmanın iptal edilmesinin ardından araçta çıkan su pompası arızası yüzünden sıralama turlarına da katılamadığından bahsetmiş.
Daniel Ricciardo
Avustralyalı sürücü kokpitindeyken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Sıralama turlarının zorluğundan bahseden sürücü takımın iki araçta iyi iş çıkardığından bahsetmiş.
Esteban Ocon
Fransız genç sürücü araç üstü görüntüsünü paylaşmış. Sıralamada elde ettiği 5. sıra için çok mutlu olduğunu dile getirmiş.
Pierre Gasly
Fransız genç sürücü sırlama turlarında elde ettiği 7. sıra için mutluluğunu dile getirmiş.
Antonio Giovinazzi
İtalyan genç sürücü Q2'ye kadar mücadele ettiğini ancak kötü sonuç aldığını dile getirmiş. Yarın gerçek hızlarını göstereceklerinden bahsetmiş.
Carlos Sainz
İspanyol sürücü sıralamalarda üçüncü sırayı elde ettiği için havalarda uçuyor. Fotoğraflarını ve araç üstü videosunu paylaşan sürücü mutluluğunu fazlasıyla göstermiş.
George Russell
İngiliz genç sürücü, bugün sıralamalarda elde ettiği sırası için çok mutlu.
Nicholas Latifi
Kanadalı genç sürücü bugünkü sıralama turlarının kendisi için nasıl geçtiğini yorumlamış.
Sergio Perez
Meksikalı sürücü, takımının gücünden bahsetmiş. Daha önce gerilerden gelip elde ettikleri başarıları hatırlatmış.
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