Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Nisan

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

Britanyalı şampiyon Lewis, hayranlarına kıvırcık saçlarını gösterdiği bir video aracılığıyla güzel mesajlar iletmiş. "Pozitif ve içten dileklerimi sizlere gönderiyorum. Biliyorum, pek çok kişi için bu dönem çok zorlayıcı olacak, sadece her şeyin iyi olacağını ve yalnız olmayacağınızı bilin. Bu işte hepimiz beraberiz ve ben biraz ışık ve pozitiflik yaymak istiyorum. Bu tünelin sonunda ışık var, bunu atlatacağız! Pes etmeyin ve hafta sonu tadını çıkarın!"

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsüsü Valtteri, bisiklet sürerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasında ise, "İlk kez Zwift'in (bisiklet sürenlerin platformu) düzenlediği ebisiklet yarışına Ineos takımı ile katılacağım. Yarış yarın TSİ 15.00'da gerçekleşecek. Eğer sizde de Zwift varsa, orada görüşmek üzere."

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü Daniel, gopro kamerası ile çektiği komik videosunu paylaşmış. Videoda çiftlik hayatının hafta hafta evresini paylaşmış. Oldukça komik bir video.

Carlos Sainz

McLaren'in İspanyalı sürücüsü koronavirüs ile ilgili esprili bir video paylaşmış. Videoda ünlü komedyen James Corden ve Kanye West bir uçak dolusu insan ile dans ediyor. Açıklamada ise, "Koronavirüs sonrası arkadaşlarımla ilk yarış etkinliğine uçarken biz." yazıyor.

Sergio Perez

Racing Point'in Meksikalı sürücüsü, karting günlerinden bir video paylaşmış. Açıklamasında ise, "Daha güçlü yükseleceğiz." yazıyor.

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, Formula 1 ile yaptığı röportaj videosunu paylaşmış.

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, Race For The World bağış yarışı etkinliği için hatırlatma gönderisi paylaşmış.

Instagram Hikayeleri

- Romain Grosjean: Fransız pilot eşiyle birlikte oynadığı oyuna dair hikayeler paylaşmış. Ayrıca mutfakta da yine aşçılık yeteneklerini konuşturmuş.

- Valtteri Bottas: Mercedes'in Fin pilotu, takımın paylaştığı bir gönderiyi hikayesine eklemiş.

- Nicholas Latifi: Latifi, takipçilerini Race For The World etkinliğini izlemeye davet etmiş.

- Charles Leclerc: Akşam düzenlenen Race For The World etkinliği için hazırlık yapmış ve o anlara dair görüntü paylaşmış. Herkesi etkinliğe davet etmiş ve bu etkinlikte COVID-19 hastaları için 100 bin dolar bağış toplanacağını duyurmuş.

- Lando Norris: İngiliz pilot da takipçilerini Twitch hesabına davet eden isimlerden bir diğeri.

- Sergio Perez: Meksikalı pilot, koşu bandında koşarken çekilen bir görüntüsünü hikayesine eklemiş.

- Pierre Gasly: Fransız pilot, FIFA 2020 oyununu oynarken çektiği bazı görüntüleri hikayesinde paylaşmış.

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