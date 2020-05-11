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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 19:08

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 11 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

 

Charles Leclerc

Monakolu sürücü, aracının fotoğrafını paylaşmış ve "Seni özlüyorum." açıklamasını yazmış.

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull’un Hollandalı sürücüsü, evinin balkonunda spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Ayrıca David Coulthard ile de bir fotosunu paylaşan Max, yarın TSİ 19.00'da Puma'nın instagram hesabında David ile canlı yayına katılacağını duyurmuş.

 

 

 

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü, yağmurda spor eğitmeni ile beraber yürürken çekilmiş nir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise, "Kym'ı (Kym Illman, F1 fotoğrafçısı) gördüğümde hep gülümserim. Kim'e (spor eğitmeni) de gülerken kameraya bakmasını nasihat etmeliyim. Hahahah. Herkese iyi günler. Burada da hava yağmurlu." yazmış.

 

 

George Russell

İngiliz sürücü, katıldığı sanal yarışta birinci gelmişti. Bitiş çizgisini geçerken çekilmiş videosunu paylaşmış ve "Kazanma hissi..." açıklamasını düşmüş.

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Alex Albon: Kedisinin fotoğrarfını paylaşmış ve "Doğum günün kutlu olsun Big Boy Stan!" yazmış. Sonra da kedisiyle birlikte filtreli ve komik bir fotoğrafını paylaşmış.

- Romain Grosjean: Fransız pilot spor salonuna gitmiş ve buradan bir video paylaşmış.

- Carlos Saiz: Thibaut Courtois ile fotoğrafını paylaşıp doğum gününü kutlamış.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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