Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 11 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
İngiliz şampiyon, Amerika'daki son olaylardan sonra yine bir paylaşımda bulunmuş.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücü, Polar firması ile iş birliği yapmış.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, Hollandalı spor yayıncısı Ziggo Sport'un reklam filminde oynamış.
Lando Norris
İngiliz sürücü karting ile pistlere dönüş yapmış. Açıklamaya, "Bugün bizimkilerle geri döndük. Bugün kartingde çok eğlendik ama şunu da söylemeliyim ki vücudum çok eğlenmişim gibi hissetmiyor. Uzunca bir süre uzanıp dinlenmem lazım." yazmış.
Nicholas Latifi
Kanadalı sürücü Williams tulumu ve aracıyla fotoğraflarını paylaşmış. "Kariyerimin en iyi günü kesinlikle Williams ile anlaşma imzaladığım gündü. Takımla yaptığım ilk testten bazı fotoğraflar işte burada. Araca geri döneceğim günler için geri sayıma başladım."
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