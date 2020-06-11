Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, Amerika'daki son olaylardan sonra yine bir paylaşımda bulunmuş.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, Polar firması ile iş birliği yapmış.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, Hollandalı spor yayıncısı Ziggo Sport'un reklam filminde oynamış.

Lando Norris

İngiliz sürücü karting ile pistlere dönüş yapmış. Açıklamaya, "Bugün bizimkilerle geri döndük. Bugün kartingde çok eğlendik ama şunu da söylemeliyim ki vücudum çok eğlenmişim gibi hissetmiyor. Uzunca bir süre uzanıp dinlenmem lazım." yazmış.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü Williams tulumu ve aracıyla fotoğraflarını paylaşmış. "Kariyerimin en iyi günü kesinlikle Williams ile anlaşma imzaladığım gündü. Takımla yaptığım ilk testten bazı fotoğraflar işte burada. Araca geri döneceğim günler için geri sayıma başladım."