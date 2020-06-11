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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran
Ekleyen:
, Editör
11 Haz 2020 20:41

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 11 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, Amerika'daki son olaylardan sonra yine bir paylaşımda bulunmuş.

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, Polar firması ile iş birliği yapmış.

 

 

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, Hollandalı spor yayıncısı Ziggo Sport'un reklam filminde oynamış.

 

 

Lando Norris

İngiliz sürücü karting ile pistlere dönüş yapmış. Açıklamaya, "Bugün bizimkilerle geri döndük. Bugün kartingde çok eğlendik ama şunu da söylemeliyim ki vücudum çok eğlenmişim gibi hissetmiyor. Uzunca bir süre uzanıp dinlenmem lazım." yazmış.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü Williams tulumu ve aracıyla fotoğraflarını paylaşmış. "Kariyerimin en iyi günü kesinlikle Williams ile anlaşma imzaladığım gündü. Takımla yaptığım ilk testten bazı fotoğraflar işte burada. Araca geri döneceğim günler için geri sayıma başladım."

 
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