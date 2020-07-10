Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Temmuz
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 10 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, balaklavasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Doğru yolda gittiğimiz için memnunum. Haydi bunu devam ettirelim.
Kevin Magnussen
Kendisinin mini bebek versiyonlarını paylaşmış
Açıklama: Bu küçük muhteşem adamlara bakın. Jack & Jones katkılarıyla, Exclusive Race Bulldogs! Benim ve Romain tarafından imzalanmış. Jack & Jones'a giderek kendinizinkini alın!
Romain Grosjean
Fransız sürücü, aracının fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: İyi görünen bir araç ama henüz yeterince hızlı değil. Haydi üzerinde çalışarak onu daha hızlı hâle getirelim.
Daniel Ricciardo
Yarış tulumuyla yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Bugün sağlam bir kaza yaptım. Hasar ve önlerindeki uzun gece için takımdan özür dilerim. Yarın iyiden öte olacağız.
Daniil Kvyat
Rus sürücü, Alpha Tauri çekilişi ile ilgili bir gönderi paylaşmış.
George Russell
İngiliz genç sürücü aracıyla fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Bugün eğlenceli bir gündü. Yarın için iyi hissediyorum.
Nicholas Latifi
Kanadalı genç sürücü, bugünkü antrenmanları değerlendirmiş. Değerlendirme oldukça uzun ve detaylı. Dilerseniz Instagram'ın çeviri özelliğinden çevirerek okuyabilirsiniz.
Sergio Perez
Meksikalı sürücü aracıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.
Açıklama: Güzel bir başlangıç oldu. Şimdi bekleme zamanı, yarın sıralama turları yağmurlu olacak.
Antonio Giovinazzi
İtalyan genç sürücü, aracıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.
Açıklama: Zaman meselesi mi yoksa hava koşulu mu? Yarın tamamen zaman ile ilgili olacak.
Önceki haber
Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı
Sonraki haber
Ricciardo: "Kazaya neyin sebep olduğunu bilmiyorum"
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen