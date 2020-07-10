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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Temmuz

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 18:37

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 10 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, balaklavasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Doğru yolda gittiğimiz için memnunum. Haydi bunu devam ettirelim.

 

 

Kevin Magnussen

Kendisinin mini bebek versiyonlarını paylaşmış

Açıklama: Bu küçük muhteşem adamlara bakın. Jack & Jones katkılarıyla, Exclusive Race Bulldogs! Benim ve Romain tarafından imzalanmış. Jack & Jones'a giderek kendinizinkini alın!

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, aracının fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: İyi görünen bir araç ama henüz yeterince hızlı değil. Haydi üzerinde çalışarak onu daha hızlı hâle getirelim.

 

 

Daniel Ricciardo

Yarış tulumuyla yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Bugün sağlam bir kaza yaptım. Hasar ve önlerindeki uzun gece için takımdan özür dilerim. Yarın iyiden öte olacağız.

 

 

Daniil Kvyat

Rus sürücü, Alpha Tauri çekilişi ile ilgili bir gönderi paylaşmış.

 

 

George Russell

İngiliz genç sürücü aracıyla fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Bugün eğlenceli bir gündü. Yarın için iyi hissediyorum.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, bugünkü antrenmanları değerlendirmiş. Değerlendirme oldukça uzun ve detaylı. Dilerseniz Instagram'ın çeviri özelliğinden çevirerek okuyabilirsiniz.

 

 

Sergio Perez

Meksikalı sürücü aracıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.

Açıklama: Güzel bir başlangıç oldu. Şimdi bekleme zamanı, yarın sıralama turları yağmurlu olacak.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan genç sürücü, aracıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.

Açıklama: Zaman meselesi mi yoksa hava koşulu mu? Yarın tamamen zaman ile ilgili olacak.

 
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